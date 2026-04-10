성평등부, 청년 주도 성별균형 정책 발굴 착수

11일 첫 분과회의 개최…정책제안서 작성 특강 진행

채용·문화·안전 3개 분과 운영…7월 최종 제안 발표

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 청년들이 주도적으로 성별균형 정책 과제를 발굴하는 '청년 공존·공감위원회' 1차 분과회의를 오는 11일 연다고 10일 밝혔다.

이번 회의는 청년 세대 내 성별 인식 차이를 좁히기 위한 공론장의 출발점으로 마련됐다. 청년위원들의 정책 설계 역량을 높이고 분과별 소모임이 앞으로 논의할 핵심 의제를 정하는 것이 목표다.

[서울=뉴스핌] 원민경 성평등가족부 장관이 지난해 10월 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 청년 인식격차 진단과 대안 모색을 위한 전문가 자문회의에 참석하고 있다. [사진=성평등가족부] 2025.10.15 photo@newspim.com

분과회의는 정책제안서 작성 특강으로 시작된다. 성평등부는 청년위원들이 제시한 아이디어를 실제 정책으로 연결할 수 있도록 제안서 작성 방법을 안내할 계획이다. 이어지는 소모임 회의에서는 위원들이 각자 희망 의제를 발표하고 질의응답과 토론을 거쳐 분과별 논의 주제를 추릴 예정이다.

논의는 크게 채용·일터, 사회·문화, 안전·건강 등 3개 분과로 나뉘어 진행된다. 채용·일터 분과에서는 성별에 따른 직종·직무 분리 완화, 균형 있는 채용과 승진 제도, 남성의 육아 참여와 일·생활 균형 등을 다룬다. 사회·문화 분과는 성별갈등 완화를 위한 소통 방식, 디지털 환경 속 혐오 대응, 성 고정관념 완화, 주요 사회 제도의 균형 개선 등을 논의한다. 안전·건강 분과에서는 젠더폭력 대응 강화, 성별 특성을 반영한 보건의료 및 정신건강 정책, 청년 고립 예방과 사회적 연결 확대 방안 등이 의제로 오른다.

위원회는 이번 분과회의를 시작으로 본격적인 숙의 절차에 들어간다. 각 소모임은 논의를 이어가며 5월 말 2차 분과회의에서 정책제안서를 내놓고 6월 전문가 자문을 거쳐 내용을 보완할 계획이다. 이후 7월 중간보고회에서 최종 정책제안서를 발표한다는 구상이다. 하반기에는 위원회 밖 청년들도 참여하는 공개형 공론장을 열어 논의를 사회 전반으로 확장할 방침이다.

성평등부는 올해 초 2030 청년 150명을 공개 선발해 위원회를 꾸렸으며 지난달 28일 출범식을 열었다. 위원회는 3개 분과 체계로 운영되며, 분과 안에서 소모임을 구성해 다양한 정책 과제를 다룬다.

원민경 성평등부 장관은 "이번 제1차 분과회의는 청년들이 일상에서 느끼는 성별 인식 격차를 정책의 언어로 구체화하는 의미 있는 첫걸음이 될 것"이라며 "청년위원들이 발굴한 의제가 충분한 토론과 숙의를 거쳐 실질적인 정책으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.

jane94@newspim.com