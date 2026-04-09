묵호·울릉 항로 '씨스타1호' 특별 점검…"봄철 해상안전 만전 기한다"

AI 핵심 요약beta
- 한국해양교통안전공단 동해운항관리센터가 9일 여객선 씨스타1호를 대상으로 특별 안전점검을 실시했다.
- 동해지방해양수산청 등 관계기관이 참여한 합동 점검에서 비상장비와 항해설비를 중점 확인했다.
- 경미한 결함을 현장 시정하고 선사에 안전관리 강화를 주문했다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 한국해양교통안전공단 동해운항관리센터는 9일 봄철 기상 변화와 여객 증가에 대비해 묵호·울릉 항로를 운항하는 여객선 '씨스타1호'를 대상으로 특별 안전점검을 실시했다고 밝혔다.
이번 점검은 동해운항관리센터 주관으로 동해지방해양수산청, 동해해양경찰서, 한국선급 등 관계기관이 참여한 합동 점검 형태로 진행됐다. 공단은 봄철 해상안전사고 예방과 여객선 안전관리 실효성을 확보하기 위해 점검 강도를 높였다.
합동 점검반은 ▲구명·소화설비 등 비상대응 장비 관리 상태 ▲항해·통신 장비 작동 여부 ▲선내 안전관리 체계 ▲비상상황 대응 절차 숙지 여부 등을 중점적으로 확인했다. 또한 여객 승·하선 시 안전관리 실태와 선내 안내방송 체계 등 이용객 안전과 직접 관련된 부분도 면밀히 점검했다.
점검 결과 일부 장비에서 경미한 결함(레이더 위험접근 알람 설정 등)이 발견됐으며, 현장에서 즉시 시정조치를 완료했다. 공단은 아울러 선사와 선원에게 안전운항 준수사항을 재차 강조하며 지속적인 안전관리 강화를 주문했다.
김보람 동해운항관리센터장은 "봄철은 기상 변화가 잦고 여객 증가가 예상되는 시기로, 사전 안전점검의 중요성이 매우 크다"며 "관계기관 합동 점검을 통해 묵호–울릉 항로 여객선의 안전관리 수준을 높이고, 국민이 안심하고 이용할 수 있는 해상교통 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com