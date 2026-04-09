대전시 'AI 시대 인간의 길' 조승연 작가 초청 특강

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 9일 조승연 작가를 초청해 AI 특강을 개최했다.
- 작가는 AI가 인간 역할을 바꾸는 전환점이라 강조했다.
- 인문학 사유로 AI를 무기로 삼아야 한다고 역설했다.
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[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시는 9일 오후 시청 대강당에서 'AI 시대 인간의 길'을 주제로 베스트셀러 저자이자 인문학 크리에이터인 조승연 작가를 초청해 '상반기 혁신 역량강화' 특강을 개최했다고 밝혔다.
이날 조승연 작가는 직원 500여 명이 참석한 강연에서 과거 문자와 인쇄술이 가져온 인류의 변화를 예시로 들며 현재의 인공지능(AI) 기술 또한 인간의 역할을 근본적으로 뒤바꿀 거대한 전환점임을 강조했다.
조승연 작가는 "스스로 목표를 설정하는 이에게 인공지능(AI)은 강력한 무기가 되지만, 수동적으로 지시만 기다리는 이에게는 가혹한 재앙이 될 것"이라며 "시대 생존의 도구로서 인문학적 사유의 중요성을 재조명해 큰 호응을 얻었다.
대전시 관계자는 "이번 특강이 공직자들이 AI를 주도적으로 활용하는 계기가 되길 바란다"며 "미래 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 다양한 분야의 전문가 초청 특강을 지속 운영하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com