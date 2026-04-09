청주 가드닝페스티벌 정원산업전 7~10일 개최...43개 업체 참여

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 9일 가드닝페스티벌 정원산업전에 43개 업체 참여를 확정했다.
- 가드닝페스티벌은 다음달 7~10일 생명누리공원에서 열린다.
- 정원식물·자재·컨설팅 분야 제품 전시와 판매를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 '대한민국 정원박람회 2026 청주 가드닝페스티벌' 정원산업전에 총 43개의 정원 관련 업체가 참여를 확정했다고 9일 밝혔다.
가드닝페스티벌은 다음달 7~ 10일까지 청주시 생명누리공원 일원에서 열린다.
정원산업전에는 ▲정원식물▲정원자재▲컨설팅·취미 분야 업체들이 참여해 일반 시민과 정원 전문가를 대상으로 제품 전시·판매와 상담을 진행한다.
정원식물 분야에서는 수국, 장미, 조팝, 말채, 제라늄, 그라스류, 에메랄드그린, 블루베리 등 다양한 식물을 관람하고 구매할 수 있다.
정원자재 분야에서는 토양, 영양제, 피크닉 테이블, 벤치, 잔디 엣지, 식물 조명, 통풍팬 등 다양한 제품이 전시된다.
컨설팅·취미 분야에서는 다육아트, 정원잡지, 플렌테리어, 테라리움, 꽃차, 정원 설계 컨설팅 등 정원 생활을 확장할 수 있는 다양한 콘텐츠를 만나볼 수 있다.
시 관계자는 "정원산업전은 시민들이 다양한 정원 식물과 제품을 한자리에서 체험하고 구매할 수 있는 기회를 제공하는 동시에, 전문가들에게는 새로운 트렌드와 기술을 공유하는 장이 될 것"이라고 말했다.
baek3413@newspim.com