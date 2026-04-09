김희애→김선호, '봉주르빵집' 달콤한 힐링 케미 스틸 공개

AI 핵심 요약beta
- 배우 김희애 차승원 김선호 이기택이 9일 봉주르빵집 출연을 예고했다.
- 시골 시니어 디저트 카페에서 어르신과 빵집 식구가 힐링 베이킹을 나눈다.
- 5월 8일 오후 4시 쿠팡플레이에서 무료 공개한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김희애, 차승원, 김선호, 이기택이 한자리에 모인 힐링 예능 '봉주르빵집'이 따뜻한 에너지를 예고했다.
'봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 '시니어 디저트 카페'를 배경으로 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 베이킹 예능이다. 카페라테처럼 부드러운 김희애, 타르트처럼 '겉바속촉' 매력의 차승원, 바닐라라테처럼 달콤한 미소의 김선호, 피낭시에처럼 기분 좋게 녹아드는 이기택이 행복을 충전하는 달콤한 케미를 예고한다.
공개된 스틸 속 김희애는 커피잔을 들고 특유의 품격 있는 미소로 어르신 손님들을 맞이한다. 총괄 매니저로서 빵집 운영 전반을 책임지는 그녀는 진심 어린 눈빛과 따뜻한 교감으로 '봉주르빵집'의 중심을 단단히 잡으며 기분 좋은 평온함을 선사할 예정이다.
편안한 미소의 차승원은 그 자체로 장인의 포스를 풍긴다. 그간 다양한 예능에서 독보적인 요리 실력으로 시청자를 사로잡았던 그가 이번에는 파티시에로 변신한다. 섬세함의 정점인 프랑스 디저트에 첫 도전장을 내민 그가 어르신들에게 어떤 놀라운 풍미와 행복을 선물할지, 벌써부터 시청자들의 미각 센서를 자극한다.
'어르신 프리패스' 손주상의 정석 김선호는 다정한 말솜씨와 섬세한 리액션으로 어르신들에게 온기를 전파한다. 커피향보다 향긋한 미소로 손님들의 마음을 단숨에 사로잡을 그는 빵집의 분위기를 한층 달콤하게 채우며 활력을 불어넣을 예정이다.
여기에 '차티시에'를 도와 디저트를 책임질 이기택의 모습도 눈길을 끈다. 주방의 에너자이저인 막내 이기택은 의외의 허당미로 주방을 웃음바다로 만들다가도, 자기 할 일만큼은 꿋꿋하게 해내는 반전 매력을 선보이며 예능계 새로운 루키의 탄생을 예고한다.
인생의 깊은 맛을 아는 어르신들과 행복을 구워내는 네 배우의 유쾌한 티키타카는 바쁜 일상 속 시청자들에게 디저트보다 달콤한 휴식과 행복을 선사할 예정이다.
국내 최초 시니어 디저트 카페 '봉주르빵집'은 오는 5월 8일 오후 4시 쿠팡플레이를 통해 단독 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.
moonddo00@newspim.com