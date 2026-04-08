[베트남 증시] .美·이란 휴전, 신흥시장 승격 소식에 '급등'...VN지수 한 달 만 최고치

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

VN 지수(호찌민증권거래소) 1756.55(+79.01, +4.71%)

HNX 지수(하노이증권거래소) 253.32(+6.62, +2.68%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 8일 베트남 증시는 급등했다. 미국과 이란의 2주간 휴전 합의 소식에 투자 심리가 살아나며 아시아 증시가 급등세를 보인 것에 보조를 맞췄다.

호찌민 VN지수는 4.71% 급등한 1756.55포인트, 하노이 HNX지수는. 2.68% 상승한 253.32포인트로 거래를 마쳤다. VN지수는 한 달 만에 최고치를 기록한 것이라고 투오이 트레 신문은 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 호르무즈 해협을 완전히 개방하는 조건으로 2주간 이란에 대한 공격을 중단하고 2주동안 최종 합의를 도출하겠다고 밝혔다. 이란과 이스라엘도 임시 휴전에 동의했다.

중동 정세 긴장이 완화하면서 대규모 자금이 유입됐다. 오후 거래에서 일부 차익 실현 매물이 나왔지만 매수세가 여전히 강력했다고 베트남 플러스는 지적했다.

글로벌 지수 제공업체인 영국 파이낸셜타임스 스톡익스체인지(FTSE) 러셀이 중간 평가를 거쳐 베트남 증시 시장 등급을 프런티어 시장에서 신흥 시장으로 승격하기로 최종 확정한 것도 자금 유입을 촉진했다.

FTSE 러셀은 베트남이 '사전 자금 예치' 의무를 폐지하고 외국인 투자자를 위한 '글로벌 브로커(중개) 모델'을 도입하는 등 시장 접근성을 국제 표준에 맞춰 개선한 점을 높게 평가했으며, 시장 충격을 고려해 2026년 9월부터 순차적으로 신흥 시장 지수에 편입한다는 계획이다.

핀석세스 투자 주식회사(FinSuccess Investment Joint Stock Company)의 응우옌 탄 쭝 최고경영자(CEO)는 "미국과 이란 간의 임시 휴전 합의로 호르무즈 해협이 재개방되면서 지정학적 긴장이 완화되었고, 이로 인해 사상 최저 수준의 유동성을 기록한 이후 자본이 다시 유입되기 시작했다"며 "(지정학적) 위험이 완전히 사라진 것은 아니지만, 큰 충격이 발생하지 않는 한 시장이 극도로 부정적으로 반응할 가능성은 낮다"고 분석했다.

탄 쭝 CEO는 또한 "FTSE 러셀이 베트남 시장 등급 상향 조정 로드맵을 유지하고 있다는 점도 단기적인 투자 심리를 개선하고 장기적인 외국 자본 유입에 대한 기대감을 강화하는 '이중 효과'를 가져왔다"고 덧붙였다.

분석가들은 신흥 시장 승격으로 35억~50억 달러(약 5조 1751억 7저 3930억 원) 규모의 외국인 자금이 베트남 증시로 쏠릴 것으로 예상하고 있다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스] 베트남 증시 VN지수 8일 추이

이날 총 거래액은 36조 동(약 2조 268억 원)을 넘어섰다. 이는 전 거래일 대비 약 125% 증가한 것이며, 지난 한 달간 평균치보다는 약 30% 많은 것이다.

외국인 투자자들은 3조 6680억 동의 매수, 4조 2700억 동의 매도를 기록하며 약 6020억 동의 순매도를 기록했다. VIC(Vingroup Joint Stock Company)에 매도 압력이 집중됐다.

섹터별로 보면, TCB(Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank)·STB(Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank)·VPB(Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank)·BID(Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam)·CTG(Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade) 등 은행 섹터의 상승세가 두드러졌고, SSI(SSI Securities Corporation)·VIX(VIX Securities Joint Stock Company)·VND(VNDIRECT Securities Corporation)·VCI(Vietcap Securities Corporation) 등도 강세를 보이며 유동성 개선에 따른 수혜 기대감을 반영했다.

VIC·VHM(Vinhomes)·VRE(Vincom Retail JSC)·DXG(Dat Xanh Group JSC)·NVL(Novaland Group) 등이 7% 가까이 급등하는 등 부동산 섹터도 전반적으로 오름세를 보였다.

hongwoori84@newspim.com