[현장톡] 사냥개들 정지훈 "시즌3? 쿠키 보고 나도 궁금"…시즌3 가능성

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 정지훈이 넷플릭스 시리즈 '사냥개들 시즌2'를 통해 데뷔 후 첫 본격 악역에 도전, 강렬한 변신에 성공했다.

정지훈은 "(흥행이)아직도 실감이 잘 나지 않는다"며 "성적이 좋다고 들었지만 일부러 찾아보진 않았다. 내가 본다고 달라질 건 없지 않나. 결과보다도 이 작품을 통해 노동의 대가를 받는다는 점이 더 크게 와닿는다"고 담담하게 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사냥개들 배우 정지훈. [사진=넷플릭스] 2026.04.08 moonddo00@newspim.com

'사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.

이번 작품은 대본보다 제안이 먼저 들어온 경우였다. 정지훈은 "감독님께서 미팅을 하자고 했을 때 '왜 나를?'이라는 생각이 먼저 들었다"며 "시즌2에 새로운 캐릭터가 필요하다고 하셨고, 이미 시즌1을 본 상태라 망설임 없이 결정했다. 무엇보다 빌런을 꼭 해보고 싶었다"고 말했다. 이어 "그동안 악역 제안이 없었던 건 아니지만, 설득되는 명분이 부족했다. 이번 캐릭터는 오히려 명분이 없다는 점이 더 끌렸다"고 덧붙였다.

정지훈이 연기한 인물은 전형적인 서사를 따르지 않는다. 정지훈은 "보통 악역은 과거 서사나 이유가 있는데, 이 인물은 그런 게 전혀 없다. 나르시시즘과 분노 조절 문제를 지닌, 언제 터질지 모르는 인물"이라며 "일촉즉발 상태를 계속 유지하는 것이 핵심이었다"고 설명했다. 그러면서 "이 캐릭터를 통해 '제대로 악하게' 연기해보고 싶었다"고 강조했다.

연기 방식 역시 기존과 완전히 달랐다. 정지훈은 "처음에는 캐릭터를 촘촘히 설계해서 들어갔는데 감독님이 전부 덜어내라고 하셨다"며 "'10일 굶은 미친 개처럼 가라'는 디렉션을 받았고, 그게 곧 이 인물의 서사였다"고 전했다. 이어 "시청자들이 좋아할 만한 연기 톤을 일부러 배제하고, 끝까지 분노 상태를 유지하려 했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사냥개들 정지훈. [사진=넷플릭스] 2026.04.08 moonddo00@newspim.com

이 과정에서 즉흥성이 중요한 역할을 했다. 정지훈은 "대사를 많이 줄이고 현장에서 애드리브로 채운 장면이 상당하다"며 "욕이나 말투 하나까지도 실제처럼 들리게 하기 위해 끊임없이 수정했다"고 말했다. 감정을 극한까지 밀어붙인 결과, 촬영 도중 자연스럽게 터져 나온 짜증과 분노마저 연기로 흡수되기도 했다.

강도 높은 액션은 또 다른 도전이었다. 정지훈은 "복싱은 완전히 새로운 영역이었다. 걸음마를 다시 배우는 느낌이었다"며 "훈련하면서 '이걸 왜 한다고 했지'라는 후회를 수없이 했다"고 털어놨다. 이어 "복싱은 자세만 봐도 티가 나기 때문에 물 흐르듯 자연스럽게 움직이는 것이 중요했다"며 "플로이드 메이웨더 주니어의 경기 영상을 참고하며 턱의 위치나 스텝까지 연구했다"고 밝혔다.

실제 촬영 현장은 체력적으로도 극한이었다. 정지훈은 "목 디스크와 허리 디스크가 있는 상태라 진통제를 먹으며 촬영을 이어갔다"며 "그럼에도 불구하고 액션만큼은 제대로 보여주고 싶었다"고 강조했다. 이어 "절대로 복서와 싸우면 안 되겠다는 생각이 들었다. 그만큼 위험하고, 또 그만큼 정교한 운동"이라고 덧붙였다.

외형적인 변화 역시 캐릭터 완성도를 높였다. "문이 열리는 순간 압도적인 존재감을 주고 싶었다"며 "상이, 도환이보다도 더 몸을 키우려고 노력했고, 의상도 '냉장고 같다'는 느낌을 주고 싶었다"고 설명했다. 이어 "머리도 1년 가까이 길렀다. 캐릭터의 자존심과 광기를 시각적으로 드러내고 싶었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사냥개들 배우 정지훈. [사진=넷플릭스] 2026.04.08 moonddo00@newspim.com

함께 호흡을 맞춘 배우들과의 케미도 빼놓을 수 없다. "우도환, 이상이와는 액션 장면에서 '진짜 맞을 것 같으면 바로 끊자'고 약속할 정도로 리얼함을 추구했다"며 "종잇장 한 장 차이로 피하는 긴장감을 살리고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "현장에서는 일부러 대화를 줄이고 캐릭터에 몰입하려 했다"고 덧붙였다.

작품의 여운은 일상까지 이어졌다. 정지훈은 "아내인 김태희가 눈빛이 무섭다고 하더라. 집에서 그냥 쳐다봤을 뿐인데도 눈빛이 이상하다며 혼났다. 그만큼 캐릭터에 깊이 빠져 있었던 것 같다"고 웃어 보였다.

시즌3 가능성에 대해서는 "아직 구체적인 이야기는 없지만, 쿠키 영상만 봐도 다음 이야기를 기대하게 만드는 장치가 있지 않나"라며 "배우가 아닌 시청자 입장에서도 궁금하다"고 말했다. 이어 "결국 작품이 잘 돼야 다음 시즌도 가능하다"고 덧붙였다.

배우로서의 태도에 대한 고민도 드러냈다. 정지훈은 "이제는 '선배'라는 말을 듣는 위치가 됐지만, 일부러 권위적으로 보이지 않으려고 한다"며 "현장에서는 친구처럼 지내며 분위기를 편하게 만들고 싶었다. 액션 현장에서 내가 힘들어하면 전체 분위기가 처질 수 있다고 생각해 더 버티려고 했다"고 전했다.

끝으로 정지훈은 "예전에는 결과에 집착했다면, 지금은 과정을 즐길 수 있게 된 것 같다"며 "때로는 지치기도 하지만, 그럴 때마다 새로운 캐릭터가 다시 나를 움직이게 한다"고 말했다. "앞으로는 알코올 중독자 같은 극단적인 캐릭터나 독립영화에도 도전해보고 싶다"며 배우로서의 확장 가능성도 열어뒀다.

moonddo00@newspim.com