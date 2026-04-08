피스피스스튜디오, 증권신고서 제출

마르디 메크르디 IP 파워로 글로벌 확장 가속

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 라이프스타일 기업 피스피스스튜디오㈜는 7일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 본격 돌입했다고 8일 밝혔다.

피스피스스튜디오는 이번 상장에서 227만2637주를 공모할 예정이며, 희망 공모가 밴드는 1만9000원~2만1500원, 총 공모금액은 약 432억원~489억원 규모다. 수요예측은 오는 5월 11일부터 5월 15일까지, 일반 청약은 5월 20일부터 21일까지 양일간 진행된다. 공동 대표주관사는 미래에셋증권과 NH투자증권이다.

회사에 따르면 피스피스스튜디오는 2020년 법인 설립 이후 여성 디자이너 브랜드 '마르디 메크르디'를 중심으로 빠르게 성장해온 패션·라이프스타일 기업이다. 마르디 메크르디는 감각적인 플라워 그래픽을 핵심 아이덴티티로 내세워 국내외에서 브랜드 인지도를 빠르게 확보했으며 론칭 약 7년 만에 연매출 1000억원 규모로 성장했다.

피스피스스튜디오 로고. [사진=피스피스스튜디오]

특히 회사의 핵심 경쟁력은 독보적인 자체 그래픽 IP(지식재산권), 자사몰 중심의 D2C(고객직접판매) 구조, 핵심 상권 기반 오프라인 매장 운영, 해외 시장에서 검증된 브랜드 인지도로 평가받고 있다. 마르디 메크르디는 플라워 그래픽과 딴지 그래픽 등의 시그니처 그래픽을 중심으로 한 고유의 브랜드 IP를 바탕으로 시즌과 카테고리를 넘는 확장성을 확보했으며, 이는 브랜드 팬덤과 재구매를 이끄는 핵심 자산으로 자리 잡고 있다.

또한 자사몰 중심의 D2C 구조를 구축해 고객 데이터를 직접 축적하고 이를 상품 기획과 마케팅에 반영함으로써 수익성과 운영 효율을 높이고 있다. 한남, 도산 등 핵심 상권의 오프라인 매장은 브랜드 가치를 고객 경험으로 연결하는 핵심 거점 역할을 하고 있으며, 일본에서는 온라인몰과 주요 플랫폼, 플래그십 스토어를 통해 현지 시장 안착과 브랜드 인지도를 입증했다.

이 같은 독보적인 경쟁력은 실적으로도 증명되고 있다. 연결 기준 매출액은 2023년 721억 원에서 지난해 1179억 원까지 확대됐으며, 지난해 영업이익은 167억 원을 기록하는 등 안정적인 이익 창출 구조를 바탕으로 성장 기반을 공고히 하고 있다.

피스피스스튜디오는 이번 상장을 통해 확보한 자금을 바탕으로 성장 전략을 본격화할 계획이다. 우선 해외 시장 확대와 글로벌 마케팅 강화를 통해 브랜드 접점을 넓히고 신규 IP 및 브랜드 확장을 통해 성장동력을 강화할 방침이다. 아울러 신규 카테고리 개발 및 투자를 포함한 사업 다각화에 나서며 제품 경쟁력과 포트폴리오 완성도를 함께 높여갈 계획이다.

해외 사업의 경우 일본 시장에서 직진출 기반을 구축한 데 이어 중국 시장 역시 기존 라이선스 사업의 성공을 바탕으로 올해 상반기 직진출을 추진할 예정이다. 이에 온라인과 오프라인을 아우르는 채널 전략을 기반으로 현지 유통 파트너십, 채널 운영 고도화, 마케팅 강화를 병행하며 글로벌 브랜드 존재감을 높여간다는 전략이다.

피스피스스튜디오 박화목, 서승완 각자대표이사는 "피스피스스튜디오는 마르디 메크르디를 중심으로 독보적인 브랜드 IP와 감도 높은 고객 경험을 축적하며 빠르게 성장해왔다"며 "이번 상장을 계기로 글로벌 시장 확대, 브랜드 포트폴리오 강화, 사업 다각화에 더욱 속도를 내 글로벌 라이프스타일 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com