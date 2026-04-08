트럼프 "호르무즈 통행정체 해결 돕겠다...이란은 재건 개시할 수 있어"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령이 8일 미국-이란 2주 휴전 발표 후 호르무즈 해협 물동량 해결을 돕겠다고 밝혔다.
- 이란의 해협 통행료 징수권을 수용해 재건을 허용하나 미군은 감시 명분으로 주둔을 유지한다.
- 이번 합의를 세계 평화와 중동 황금기의 위대한 날로 평가했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국과 이란의 2주 간 휴전을 발표한 도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) "미국은 호르무즈 해협의 정체된 물동량(교통량) 해결을 도울 것"이라고 밝혔다.
그는 이날 트루스소셜 게시물에서 이같이 말하면서 "아주 긍정적인 조치들이 많이 일어날 것이다! 엄청난 수익이 만들어질 것"이라며 "이란은 재건 절차를 시작할 수 있다"고 했다.
이번 발언은 이란이 종전 조건으로 내걸었던 '호르무즈 해협 통행료 징수권'을 미국이 전격 수용했음을 시사한다. 이란은 미국에 제안한 종전안에서 오만과 공동으로 해협 통과 선박에 요금을 부과해 자국 재건 비용을 마련하겠다는 구상을 밝힌 것으로 알려졌다.
다만 미군의 완전 철수 여부에 대해서는 선을 그었다. 트럼프 대통령은 "우리는 모든 물자를 싣고 상황이 잘 돌아가는지 확인하기 위해 주변에 머물며 지켜볼 것(hangin' around)"이라고 언급했다. 이는 이란의 호르무즈 해협 통행료 징수와 재건은 허용하되, 해상 안전과 감시를 명분으로 미군의 전략적 주둔은 유지하겠다는 이른바 '조건부 개입' 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.
그는 이번 합의를 두고 "세계 평화를 위한 위대한 날"이라며 "미국이 경험하고 있는 것처럼 중동 역시 황금기를 맞이하게 될 것"이라고 덧붙였다.
wonjc6@newspim.com