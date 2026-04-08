안성시, 여름철 자연재난 대비 현장점검…산사태·하천 주차장 등 집중

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 8일 여름철 집중호우 대비 현장점검을 실시했다.
- 남상은 부시장이 일죽면 산사태지역과 청미천 등 위험지를 점검했다.
- 토사유출 방지와 배수·대피시설을 확인해 피해 최소화를 기대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 여름철 집중호우와 태풍으로 인한 인명 및 재산 피해를 예방하기 위해 현장점검을 실시했다.
8일 시에 따르면 이번 점검은 자연재난에 선제적으로 대응하고 현장 중심의 예방 체계를 강화해 위험 요인을 조기 차단하기 위해 마련됐다.
특히 이날 남상은 부시장은 관계 공무원들과 함께 일죽면 방초 지구 산사태 인명피해 우려지역, 청미천 하천 주차장, 죽산1교 수해복구 공사현장, 대덕면 죽리 세월교 등 과거 재해 발생지와 위험성이 높은 지역을 중심으로 점검했다.
주요 점검은 토사 유출 방지와 배수 상태, 하천 주차장과 세월교 등은 집중호우 시 신속 통제와 주민 대피를 위한 차단 시설, 예·경보 체계를 점검했다.
시는 이번 점검으로 재난 대응 체계를 강화하고 유사시 신속 대응 기반을 마련해 시민 불안을 해소하고 피해를 최소화할 것으로 기대하고 있다.
남상은 부시장은 "현장 중심 점검으로 위험 요인을 철저히 관리하겠다"며 "시민 안전을 최우선으로 지속적인 점검과 신속 대응 체계를 유지해 생명과 재산을 보호하겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com