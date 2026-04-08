민주당 전남도당, 기초단체장 8명 후보 확정

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 전남도당이 8일 6·3 지방선거 기초단체장 경선 결과를 발표했으며 22개 시·군 중 8곳에서 후보가 확정됐다.
- 양자 대결 6개 시·군과 다자 경쟁 2개 시·군에서 공천이 확정됐고 4개 군은 결선 투표를 진행한다.
- 여수·완도·무안 등 3개 시·군은 예비경선을 거쳐 후보군을 압축했으며 본경선은 11일 치른다.
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다자구도 해남·신안, '과반 득표' 현직 프리미엄 뚜렷
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남도당이 6·3 지방선거를 앞두고 기초단체장 경선 결과를 발표했다.
8일 민주당 전남도당에 따르면 22개 시·군 가운데 8곳에서 후보가 확정됐다.
양자 대결로 맞붙은 6개 시·군은 공천이 확정됐으며 ▲목포 강성휘 ▲광양 정인화 ▲나주 윤병태 ▲강진 차영수 ▲진도 이재각 ▲영암 우승희 등 후보가 상대를 누르고 승리했다.
다자 경쟁으로 치러진 해남(3명)은 명현관 후보가, 신안(5명)의 경우 박우량 후보가 각각 과반 득표율을 기록하며 '현직 프리미엄'을 입증했다.
4개 군은 과반 득표자가 나오지 않아 결선 투표가 진행된다. ▲화순 윤영민·임지락 ▲담양 박종원·이규현 ▲장성 김한종·소영호 ▲장흥 곽태수·김성 등 후보가 재대결을 펼칠 전망이다.
같은 기간 예비경선(권리당원 100% 투표)이 치러진 ▲여수(7명) 김영규·백인숙·서영학·정기명 ▲완도(5인) 신의준·우홍섭·지영배 ▲무안(6명) 김산·나광국·이혜자·최옥수 등으로 후보군이 3~4명으로 압축됐다. 본경선은 오는 11일 치른다.
순천·보성·함평·곡성·구례·고흥·영광 등 7개 시·군은 오는 8~9일 경선이 진행되며 결과는 10일 오전 발표된다.
과반 득표가 없으면 결선 투표가 실시된다. 2인 선거구인 함평은 곧바로 후보가 확정된다.
ej7648@newspim.com