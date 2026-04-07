[프로야구] 삼성 김성윤 결국 1군 엔트리 말소, 두산 불펜 박치국도 이탈

AI 핵심 요약beta
- 삼성 김성윤이 7일 KIA전 앞두고 부상으로 1군 말소했다.
- 김태훈이 대신 등록됐고 3주 회복 예상된다.
- 두산 박치국도 전완근 부상으로 말소됐고 각 구단 엔트리 변동했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
두산 박치국, 전완근 염좌 진단
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성의 외야수 김성윤이 부상 여파로 결국 1군 엔트리에서 제외됐다.
삼성은 7일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와의 2026 신한 SOL KBO리그 경기를 앞두고 김성윤을 엔트리에서 말소했다. 외야수 김태훈이 김성윤 대신 1군에 올라왔다.
김성윤은 지난 4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와의 원정 경기 도중 옆구리 통증을 호소하며 경기 중 교체된 바 있다. 당시 큰 부상은 아닌 것으로 보였지만, 정밀 검진 결과 근육 손상 소견이 확인되면서 결국 엔트리 제외로 이어졌다.
올 시즌 김성윤의 출발은 매우 인상적이었다. 7경기에 출전해 타율 0.385(26타수 10안타), 6타점 6득점, OPS(출루율+장타율) 0.984를 기록하며 타선의 활력소 역할을 톡톡히 해냈다.
구단 관계자에 따르면 김성윤은 옆구리 근육 손상으로 약 3주 정도의 회복 기간이 필요할 것으로 보인다. 다행히 통증은 크게 남아 있지 않은 상태로, 재활 경과에 따라 복귀 시점이 조금 더 앞당겨질 가능성도 있다.
같은 날 두산 역시 불펜의 핵심 자원인 박치국을 1군 엔트리에서 말소했다. 박치국은 5일 잠실 한화전 등판 이후 우측 전완근 염좌 진단을 받았다. 두산은 "일단 3일간 휴식을 취한 뒤 상태를 지켜보며 투구 훈련을 진행할 예정"이라고 설명했다. 두산은 박치국을 대신할 선수를 1군에 등록하진 않았다. 오는 9일 잠실 키움전 선발등판이 유력한 이영하로 채워질 전망이다.
한편 각 구단은 엔트리 변동을 통해 전력 재정비에 나섰다. 한화는 투수 이상규와 외야수 이원석을 1군에 등록하며 선수층에 변화를 줬다. 한화는 전날 투수 김도빈, 김범준을 엔트리에서 말소했다. 롯데는 투수 신동건 대신 최이준을 콜업했다. 키움 역시 최재영을 엔트리에서 제외하고, 신인 김지석을 1군 무대에 올리며 새로운 자원을 시험대에 올렸다.
wcn05002@newspim.com