전북자치도 '산림치유 서비스' 확대…정신건강 회복 지원

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도가 7일 산림치유 서비스를 확대한다.
- 도민 정신건강 증진과 일상 회복을 지원한다.
- 치유의 숲 5곳을 활용해 프로그램을 강화한다.
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숙박형 치유원·맞춤형 프로그램 도민 이용 확대 지원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 산림치유 서비스를 확대해 도민 정신건강 증진과 일상 회복 지원에 나선다.
전북자치도는 7일 산림을 활용한 치유 프로그램을 확대 운영하고 '쉼과 회복' 중심의 산림복지 서비스를 강화한다고 밝혔다.
산림은 스트레스 완화와 정서 안정에 도움을 주는 치유 자원으로 주목받고 있으며, 산림치유 활동은 우울감과 불안, 분노 감소 및 회복탄력성 향상에 효과가 있는 것으로 알려져 있다.
도는 이러한 효과를 바탕으로 도내 치유의 숲과 산림치유원을 조성·운영해 생활권 중심 치유 거점을 확대하고 있다.
현재 도내에는 국립 치유의숲 2곳(익산·고창), 국립 산림치유원 1곳(진안), 공립 치유의숲 2곳(장수·부안) 등 총 5개 시설이 운영 중이다.
국립익산치유의숲은 녹차밭과 벚꽃길 등 접근성이 높은 생활권 산림을 활용한 프로그램을 제공하고, 국립고창치유의숲은 편백숲을 중심으로 피톤치드 체험 등 맞춤형 프로그램을 운영하고 있다.
국립진안고원산림치유원은 숙박형 프로그램을 운영하는 전국 단위 거점시설로 장기 체류형 치유 서비스를 제공한다.
장수 '그린장수 치유의숲'은 자연휴양림과 연계한 명상·숲길 걷기 프로그램을, 부안 '위도 치유의숲'은 산림과 해양을 결합한 특화 프로그램으로 가족 단위 이용객의 호응을 얻고 있다.
치유의 숲은 대부분 사전 예약제로 운영되며, 국립시설은 '숲e랑' 플랫폼을 통해 신청할 수 있고 공립시설은 홈페이지와 전화 예약을 병행하고 있다.
이순택 전북도 환경산림국장은 "산림치유는 도민 정신건강을 위한 중요한 공공 서비스"라며 "누구나 일상에서 쉼과 회복을 누릴 수 있도록 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com