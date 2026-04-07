'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50' ETF, 순자산 7000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 7일 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF 순자산 7000억원 돌파를 밝혔다.
- 14영업일 만에 5000억원을 넘었고 개인순매수 800억원을 기록했다.
- 삼성전자·SK하이닉스 50%와 채권 50% 편입으로 연금계좌 100% 투자 가능하다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 7일 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF' 순자산이 7000억원을 돌파했다고 밝혔다.
국내 채권혼합형 ETF 가운데 최단기간인 14영업일 만에 5000억원을 넘어선 데 이어 변동장세에서도 자금 유입이 이어진 결과다. 개인순매수 규모는 800억원을 넘어섰다.
이 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩, 총 50% 비중으로 편입하고 나머지 50%는 단기 국고채 등 우량 채권에 투자하는 채권혼합형 상품이다. 총보수는 연 0.01%다.
채권 비중 50%로 퇴직연금(DC·IRP) 규정상 안전자산으로 분류돼 연금 계좌에서 100% 편입이 가능하다. 주식형 ETF 등 위험자산 투자 한도가 70%로 제한되는 연금 계좌에서 이 ETF를 담으면 실질적인 주식 투자 비중을 높일 수 있다. 퇴직연금 계좌 외에 일반 주식 계좌와 개인종합자산관리계좌(ISA)에서도 매매가 가능하다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "연금 투자에 적합한 구조와 낮은 보수를 바탕으로 개인과 연금 자금을 동시에 흡수하고 있다"며 "반도체 대표 기업의 성장성과 채권의 안정성을 동시에 확보하면서 비용 부담까지 낮출 수 있다"고 말했다.
dconnect@newspim.com