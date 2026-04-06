임병택 시흥시장 예비후보 3선 도전 "중단 없는 시흥발전 완성할 것"

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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 임병택 시흥시장이 6일 경기 시흥시 선거관리위원회를 찾아 시흥시장 선거 예비후보자로 등록하고, "중단 없는 시흥발전을 완성하겠다"며 3선 도전을 공식 선언했다.

임병택 시흥시장이 6일 경기 시흥시 선거관리위원회를 찾아 시흥시장 선거 예비후보자로 등록하고, "중단 없는 시흥발전을 완성하겠다"며 3선 도전을 공식 선언했다. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프]

임 예비후보는 이날 입장문을 통해 "지난 8년은 바이오와 해양레저라는 새로운 동력으로 시흥의 판을 바꾼 시간이었다"며 "이제는 멈출 수 없는 도약의 흐름을 완성할 때"라고 출마의 변을 밝혔다.

그는 "서울대병원 착공, 종근당 2조 2천억 원 투자 유치, 국가첨단 바이오 특화단지 조성 등 시흥의 경제지도를 완전히 바꾸는 거대한 변화가 이미 시작됐다"며 "이러한 흐름은 결코 멈춰선 안 되며, 제가 시작한 일인 만큼 끝까지 책임지고 반드시 완성하겠다"고 3선 도전의 당위성을 강조했다.

다가오는 4월 중순 더불어민주당 공천 경선에 대해서도 강한 승리 의지를 피력했다. 임 예비후보는 ▲전국 기초단체장 공약이행평가 6년 연속 최우수 ▲경기도 31개 시군 종합평가 3년 연속 1위 ▲행정안전부 혁신평가 7년 연속 우수 ▲행정안전부 적극행정평가 3년 연속 우수 ▲2025년 국가재난관리 대통령상 수상 등 객관적 지표로 입증된 행정력을 내세웠다.

이어 "이번 경선은 단순한 경쟁이 아니라 시흥의 미래를 결정하는 중차대한 과정"이라며 "객관적인 외부 평가로 입증된 성과와 탄탄하게 준비된 비전으로 시민과 당원의 압도적인 선택을 받아 본선에 직행하겠다"고 자신감을 보였다.

끝으로 임 예비후보는 "대한민국 대표도시 K-시흥시를 완성하는 것이 저에게 주어진 시대적 과제"라며 "시흥의 변화는 이미 시작되었고, 이제 완성만 남았다"고 거듭 지지를 호소했다.

한편, 임 예비후보의 선거사무소는 시흥시청역 인근 건물에 마련됐다. 구도심과 신도시를 잇는 통합과 균형발전의 상징적인 공간에서 시민과 함께 시흥의 미래를 설계해 나가겠다는 구상이다.

1141world@newspim.com