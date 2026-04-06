안산시, 시 승격 40주년 기념 '시민 참여 나무심기 행사' 성료

이민근 시장 "나무들이 단단히 뿌리내려 시민의 삶을 품는 100년 숲으로 이어지길"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 5일 시 승격 40주년과 제81회 식목일을 기념해 진행한 '시민 참여 나무심기 행사'를 성황리에 마쳤다고 6일 밝혔다.

이민근 안산시장이 5일 안산 성호박물관 일대에서 진행된 제81회 식목일 기념 '시민 참여 나무심기 행사'에서 시민들과 함께 나무를 식재하고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 이번 행사는 '뿌리 깊은 40년, 숲으로 잇는 100년'이라는 슬로건으로, 안산시의 지난 40년을 돌아보고 푸른 미래 100년을 준비한다는 취지로 마련됐다. 행사에는 시민과 관계자 300여 명이 참여했다.

참여자들은 안산의 성장을 상징하는 의미를 되새기며 도심 내 녹지축을 잇는 왕벚나무와 관목 등 총 3250주를 식재했다. 시는 이번 행사가 미세먼지 저감과 탄소중립 실천은 물론 시민들에게 쾌적한 휴식 공간을 제공하는 '100년 안산 숲' 조성의 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

특히 시 승격 40주년을 기념해 대한민국 국화인 무궁화를 식재하고 소원 달기 행사도 함께 진행해 의미를 더했다.

이민근 안산시장은 "안산의 40년은 시민들의 헌신과 노력으로 이뤄낸 소중한 역사"라며 "오늘 심은 나무들이 단단히 뿌리내려 시민의 삶을 품는 100년 숲으로 이어지길 바란다"고 말했다.

시는 앞으로도 도심 환경개선과 녹색복지 실현을 위해 생활권 숲 조성 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

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