삼척시, 삼척중앙시장 청년몰 입점 청년상인 모집

10개 점포 공실 충원…청년 창업·전통시장 활성화 시너지 노린다

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 전통시장 활성화와 청년 창업 기반 확대를 위해 '삼척중앙시장 청년몰 입점 희망 청년상인'을 오는 17일까지 모집한다고 6일 밝혔다.

이번 모집은 공실 점포에 청년상인의 참여를 유도해 청년몰의 활력을 끌어올리기 위한 조치다. 전통시장 안에서 나만의 브랜드와 공간을 만들고자 하는 예비 창업자에게는 비교적 안정적인 창업 기회가 될 전망이다.

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척시청. 2025.12.02 onemoregive@newspim.com

현재 청년몰은 26개 점포 중 16곳이 운영 중이고 10곳이 공실 상태다. 이번에 모집하는 점포는 2층 일반음식점 8개소와 3층 기타 업종 2개소 등 총 10개 점포다.

신청 대상은 공고일 기준 18세 이상 49세 이하 예비 창업자 또는 창업 1년 이내 초기 창업자이며, 삼척시에 주소를 두고 있거나 입점 전까지 전입이 가능한 청년으로 제한된다. 다만 불건전 업종이나 프랜차이즈 등 청년상인 육성 취지에 부합하지 않는 업종은 제외된다.

입점 점포는 서류평가와 면접평가를 거쳐 선정되며 선정자는 최대 7년간(최초 5년, 재평가 후 2년 연장 가능) 점포를 운영할 수 있다. 연간 50만~60만 원 수준의 사용료로 비교적 낮은 고정비 부담을 통해 안정적인 창업 환경이 제공된다.

신청은 이메일, 방문, 등기우편을 통해 할 수 있으며 서류심사와 발표·면접을 통해 창업 역량과 상품 경쟁력, 시장성을 종합 평가해 최종 입점자를 선정할 예정이다.

김두경 경제과장은 "청년몰은 청년 창업자에게는 안정적인 창업 기반을, 전통시장에는 새로운 콘텐츠를 더하는 상생 모델"이라며 "창의적인 아이디어와 열정을 가진 청년들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

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