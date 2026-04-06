포커스에이아이 최대주주, CB 70억 직접 인수…오버행 해소

양재석 회장 100% 보유 제이플래닝, 잔여 80억 중 70억 취득

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 포커스에이아이의 최대주주 양재석 회장이 70억원 규모의 전환사채(CB)를 직접 인수해 잠재적 오버행 부담을 대부분 해소했다.

6일 포커스에이아이는 양재석 회장이 지분 100%를 보유한 제이플래닝이 상상인저축은행 및 상상인플러스저축은행으로부터 제2회차 CB 일부 물량 70억원어치를 인수했다고 밝혔다.

제2회차 CB는 최초 120억원 규모로 발행됐으며, 전환청구권 행사 등을 거쳐 현재 잔량은 80억원이다. 이번 인수로 잔량의 절반 이상이 최대주주 측으로 흡수되면서 시장 출회 가능 물량은 10억원 수준으로 줄어들게 됐다.

포커스에이아이 로고. [사진=포커스에이아이]

회사 관계자는 "시장 수급 불확실성이 주가 변동성의 주요 변수로 작용하는 상황에서 이번 인수가 투자심리 안정에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 말했다.

포커스에이아이는 오버행 부담 해소를 발판으로 ▲AI 기반 물리보안 ▲글로벌 모바일 결제 보안 인증(MPoC) ▲디지털 자산 인프라 등 전략 사업 확대에 집중할 방침이다. 회사는 최근 구형모 대표이사를 신규 선임하고 시스템 엔지니어링 분야 전문 인력 영입 등 조직 고도화 작업도 병행하고 있다.



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