韩财长会见中东产油国大使 呼吁保障能源与关键物资供应

纽斯频通讯社首尔4月6日电 韩国副总理兼财政经济部长官具润哲日前与海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）成员国驻韩大使举行会谈，就中东局势及能源合作等问题交换意见，呼吁相关国家保障能源及关键物资稳定供应。

韩国副总理兼财政经济部长官具润哲（中）会见中东产油国大使，请求各方协助确保能源稳定供应及石脑油、尿素等核心物资的供需无差池。【图片=财政经济部提供】

据财政经济部5日消息，具润哲3日在阿联酋驻韩大使官邸会见来自阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林等6个GCC成员国的驻韩大使，就中东地区局势变化对经济的影响以及未来合作方向进行了讨论。

具润哲表示，当前形势可视为"经济战时状态"，在不确定性加剧背景下，稳定的伙伴关系尤为重要。

他介绍说，韩国政府正采取包括实施石油价格上限制、下调燃油税、为受影响企业追加4万亿韩元政策性金融支持等措施，并计划尽快执行规模达26万亿韩元的追加预算以缓解冲击。

具润哲指出，韩国约70%的原油依赖中东地区，其中95%以上需经霍尔木兹海峡运输，中东局势一旦长期紧张，将对韩国经济产生不利影响。希望主要产油国及液化天然气出口国继续发挥作用，确保能源稳定供应，并保障石脑油、尿素等关键物资供应链畅通。

GCC各国驻韩大使表示，将韩国视为优先合作伙伴，愿同韩方保持密切沟通，共同维护能源供应稳定。

双方一致认为，中东局势持续紧张可能加剧国际油价和金融市场波动，并对全球供应链及物价产生影响。同时，双方还就维护霍尔木兹海峡航行自由、保障船舶及船员安全的重要性达成共识。

此外，双方同意在政治局势变化背景下继续扩大民间领域合作，并加强在人工智能（AI）和军工产业等未来重点领域的协作。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社