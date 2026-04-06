서울시, '통쾌한 한끼' 참여 식당 3700개소 돌파

시민 추천과 영업주의 자발적 참여

대학생·직장인 등 통해 참여 확산 가속

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 '통쾌한 한끼' 참여 식당이 3700개소를 넘어섰다고 6일 밝혔다.

'통쾌한 한끼'는 외식 업소에서 잡곡밥 옵션을 제공함으로써 시민의 건강한 식습관 형성을 돕는 식생활 개선 사업이다. 이는 가정 중심의 건강식이 외식으로 확대되는 흐름을 반영하고 있다.

이번 성과는 시민들의 추천과 영업주들의 자발적 참여가 결합된 결과로, 시민이 직접 잡곡밥 식당을 소개하고 영업주가 참여를 신청하는 방식으로 진행되고 있다.

참여 식당은 인증 절차를 통해 달성된 기준을 충족한 후 인증마크를 부착하고 서울시의 공식 SNS를 통해 홍보를 지원받는다. 인증 기준에는 잡곡이 25% 이상 포함되어야 한다.

식당위치 스마트서울맵. [서울시 제공]

서울시는 유명 셰프와 인플루언서가 참여하는 '통쾌한 한끼' 릴레이 추천 콘텐츠를 통해 이들 식당과 대표 메뉴를 소개하고 있다. 이러한 콘텐츠는 시민들이 실제로 방문하도록 유도하는 역할을 담당한다.

아울러, 이달부터 대학생과 직장인으로 구성된 서포터즈 '통쾌한 식구'가 본격적으로 활동을 시작한다. 이들은 인증 식당을 방문하여 경험을 기반으로 콘텐츠를 제작하고 이를 개인 SNS에 공유하게 된다.

시민 다수는 참여로 인해 제공되는 건강한 음식에 대한 고마움을 표명하고 있으며, 서울시는 이러한 시민 참여 확대가 정책 인지도 상승과 식당 이용 증가에 기여할 것으로 보고 있다.

조영창 서울시 시민건강국장은 참여 식당 수가 3700개소를 돌파한 것은 시민의 추천과 영업주 자발적 참여의 결과라고 말하며, 향후 '통쾌한 한끼'를 서울시 대표 건강 외식 브랜드로 확장할 계획을 밝혔다.

jycafe@newspim.com