[프로필] 김성희 신임 부산경찰청장...기획·치안정책 전문

기획·조직·치안정책 기능 주로 담당...현직 경찰대학장 직무대리
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 3일 신임 부산경찰청장에 김성희 경찰대학장 직무대리를 임명했다.
김 청장은 1970년 경북 청도 출생으로 경찰대 9기로 졸업해 1993년 입직했다. 이후 서울대학교 대학원 행정학 석사와 경기대학교 대학원 경호보안학 박사 학위를 취득했다.
2021년 12월 경무관으로 승진해 경북경찰청 자치경찰부장, 경찰청 치안상황관리관, 경찰청 자치경찰협력정책관, 경찰청 인재정책TF단장 등을 역임했다.
경찰청에서 기획과 조직 및 치안정책 기능 업무를 주로 맡아 해당 분야에서 전문성을 갖췄다는 평가를 받는다.
2024년 6월 치안감으로 승진해 경찰청 대변인을 맡다가 그해 9월 경남경찰청장으로 발령됐다. 이후 지난해 9월 치안정감으로 승진 내정돼 현직인 경찰대학장 직무대리직을 수행했다.
▲1970년생 경북 청도 ▲경찰대학 9기 ▲서울대학교 대학원 행정학 석사 ▲경기대학교 대학원 경호보안학 박사 ▲일산 동부경찰서장 ▲경찰청 혁신기획조정담당관 ▲경북경찰청 자치경찰부장 ▲경찰청 자치경찰협력정책관 ▲경찰청 치안상황관리관 ▲경찰청 대변인 ▲경상남도경찰청장
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