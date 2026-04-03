김민석 총리 "4·3 역사 되새기며 더 큰 민주주의 꽃 피울 것"

3일 제주4·3 평화공원서 78주년 4·3 희생자 추념식 참석

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 3일 "4·3의 역사를 끝까지 기억하고 기리고 되새기면서, 평화와 인권이라는 가치 위에 더 큰 민주주의의 꽃을 피워 나가겠다"고 강조했다.

김 총리는 이날 제주4·3 평화공원에서 78주년 제주 4·3희생자 추념식 추념사를 통해 "4·3의 진실을 마주하고 올바른 역사를 기록하는 일은 우리 모두가 완수해야 할 시대적, 역사적 사명이다. 국민주권정부는 4·3의 진실을 낱낱이 규명하고 4·3희생자와 유족 여러분의 명예 회복에 최선의 노력을 다하겠다"고 했다.

그러면서 "4·3사건 특별법을 만든 김대중 정부, 정부 차원에서 첫 공식사과를 드렸던 노무현 정부, 4·3희생자 보상 근거를 법제화했던 문재인 정부의 노력을 이어가겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김민석 국무총리가 지난달 30일 오후 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 2026 코리아 비즈니스 엑스포 강서(2026 KOREA BUSINESS EXPO GANGSEO) 개회식에서 축사를 하고 있다. 2026.03.30 mironj19@newspim.com

김 총리는 "4·3의 여정은 이제 다시 시작이다. 얼마 전 제주를 찾은 이재명 대통령께서는 국가폭력범죄 재발을 막기 위해 4·3사건 진압공로 서훈에 대한 취소 근거를 마련하고 형사 공소시효와 민사 소멸시효를 배제하는 입법을 반드시 추진하겠다고 밝혔다"고 밝혔다.

김 총리는 "78년 전 참혹한 비극의 중심에는 불법 계엄이 있었다. 2024년 12월 3일 불법 계엄의 망령이 되살아났을 때, 제주도의회는 지방의회 가운데 가장 먼저 대통령 탄핵 촉구 결의안을 채택했고 제주인들은 단호한 목소리로 계엄 반대를 외쳤다"며 "4·3의 역사를 잊지 않은 제주도민이, 우리 국민이, 대한민국 민주주의를 지켜주셨다"고 했다.

김 총리는 "지난해 4·3 기록물 1만 4000여건이 유네스코 세계기록유산에 등재됐다. 4·3의 아픔을 담은 한강 작가의 소설 '작별하지 않는다'는 유럽과 미국의 주요 문학상을 잇달아 수상했다"며 "진실, 화해, 상생의 가치로 승화된 4·3의 정신을 전 세계가 인정한 것"이라고 말했다.

김 총리는 이어 "올 2월에는 '제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회'에서 유족 네 분을 희생자의 자녀로 인정하는 최초의 의결을 했다. 가족관계등록부에 비로소 아버님의 이름을 올리게 된 고계순, 김정해, 김순자, 이애순 어르신께 깊은 위로의 마음을 드린다"고 덧붙였다.

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