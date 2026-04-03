纽斯频创作歌手大赛"Hidden Stage"规格升级 冠军将获文体部长官奖

纽斯频通讯社首尔4月3日电 由韩国综合新闻通讯社——纽斯频（NEWSPIM）主办的创作型歌手大赛"Hidden Stage"近日获批设立文化体育观光部长官奖，赛事规格进一步升级。

图为2023年举行的第一届创作歌手大赛"Hidden Stage"现场，活动主办方——纽斯频通讯社会长闵丙福（中）同获奖选手合影留念。【图片=纽斯频通讯社】

文化体育观光部长官奖是韩国政府在演出及传统艺术领域授予的最高级别奖项之一。该奖项纳入评选，证明"Hidden Stage"从单纯的媒体主办活动升级为国家认可的文化艺术赛事。

"Hidden Stage"创办于2023年，今年迎来第四届。赛事以"零报名费、无年龄性别及国籍限制"的开放模式吸引众多音乐人参与，每年均有数百名新人报名参赛。在韩国文化体育观光部和韩国内容振兴院支持下，赛事规模持续扩大。

纽斯频通讯社表示，获得部长奖的选手在今后申请公共艺术支持项目及机构推荐方面将更具优势。此前赛事已为获奖者提供音源发行、演出视频制作等支持，此次引入政府奖项，将进一步提升赛事影响力和含金量。

目前，第四届"Hidden Stage"报名工作已启动，将持续至4月24日。纽斯频通讯社计划于5月中旬公布进入决赛的选手名单，并于9月举行线下总决赛。赛事总奖金为1200万韩元，其中冠军奖金为500万韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社