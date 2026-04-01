미건라이프사이언스, 'PEMF펄스 뇌건강베개' 특허 출원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 건강 공학 전문기업 미건라이프사이언스는 '영구자석 및 펄스형 전자기장(PEMF) 모듈을 포함하는 웰니스 베개 및 그 제어방법'에 대한 특허 출원을 완료했다고 1일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 특허 기술이 적용된 신제품 '미건 수자타 PEMF펄스 뇌건강베개'는 사용자의 머리와 경추를 지지하는 인체공학적 베개 본체에 영구 자석과 가변 전자기장을 형성하는 PEMF 모듈을 유기적으로 결합한 첨단 웰니스 기기다. 경추 지지면에 탑재된 800가우스(G)의 영구 자석이 목 주변 근육의 긴장을 완화하고 국소적인 혈액 순환을 돕는다.
핵심 기술은 후두부(뒷머리)에 병렬 형태로 탑재된 2개의 PEMF 모듈이다. 사용자 컨디션에 맞춰 10~15G 사이에서 3단계로 자기장 세기를 조절할 수 있으며, 펄스 파동 에너지로 뇌파 동기화를 유도하고 멜라토닌 분비 조절을 돕는다. 경추 부위의 정자기장과 후두부 PEMF가 상호보완적으로 작용하는 듀얼 자기장 방식은 세계 최초 적용이다.
특히 장시간 사용하는 수면 제품 특성을 고려한 정밀 제어 시스템이 탑재됐다. 지속적인 자극에 따른 뇌세포의 내성과 피로 방지를 위해 '5분 작동, 2분 휴식'을 반복하는 독자적인 '정밀 자기장 파동 루틴'을 적용해 실제 뇌의 호흡 주기와 수면 패턴을 지원한다.
장훈철 미건라이프사이언스 대표이사는 "현대인은 24시간 끊임없는 스트레스와 정보의 홍수 속에서 뇌가 단 한순간도 온전한 휴식을 취하지 못하고 있다"며 "수자타 PEMF펄스 뇌건강베개는 38년간 축적된 건강 공학 기술의 집약체로 뇌 피로와 수면 장애에 시달리는 현대인들에게 진정한 휴식을 선사할 것"이라고 밝혔다.
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