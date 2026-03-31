한화자산운용, 'PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브' 상장

"AI 시대 원천 IP 가치 재조명"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 31일 글로벌 저작권 핵심기업에 투자하는 'PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.

회사에 따르면 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 ETF는 ▲구독 플랫폼 ▲지적재산(IP) 원천기업 ▲AI 데이터 라이선싱 등 세 가지 수익 엔진을 보유한 글로벌 저작권 핵심기업 25종목에 투자하는 해외주식형 액티브 ETF다.

상품은 글로벌 구독 플랫폼들이 이익 확대 전환기에 진입했다는 점에 초점을 맞췄다. 넷플릭스는 지난해 영업이익률 29.5%를 기록하며 수익성을 검증했고, 월트디즈니의 온라인동영상서비스(OTT) '디즈니 플러스'(Disney+)는 자체 스트리밍 부문에서 흑자 전환에 성공했다. 월 구독료 10~20달러 수준으로 경기 방어력이 높다는 점에 주목했다는 설명이다.

[사진=한화자산운용]

강력한 IP를 기반으로 추가 생산비용 없이 로열티만으로 수익을 만들어 낼 수 있다는 점에도 집중했다. 글로벌 라이선싱 산업협회가 발표한 2025년 보고서에 따르면 2024년 기준 글로벌 라이선싱 산업의 연간 소매 매출은 약 3696억달러에 달한다. 이 중 엔터테인먼트·캐릭터 부문은 1498억달러(40.5%)로 가장 비중이 높다.

AI 시대 원천 IP들이 학습 데이터로 사용된다는 점도 중요한 투자 포인트다. 월간 활성 사용자(MAU) 수억명을 보유한 세계 최대 규모의 온라인 커뮤니티 레딧은 구글과 연간 약 6000만달러 규모의 데이터 라이선싱 계약을 체결했다. 세계 최대 미디어그룹 뉴스코퍼레이션(News Corp)은 오픈AI와 5년간 2억5000만달러 이상의 뉴스 콘텐츠 라이선싱 계약을 맺었다.

상장일 기준 주요 구성종목은 ▲글로벌 OTT(온라인동영상서비스) 1위 넷플릭스(Netflix) ▲세계 최대 IP 기업 월트 디즈니(Walt Disney) ▲음악 스트리밍 서비스 스포티파이(Spotify) ▲종합 엔터테인먼트 소니 그룹(Sony Group) ▲스트리밍 서비스 '피콕'(Peacock)을 보유한 컴캐스트(Comcast) ▲GTA 프랜차이즈 제작사 테이크-투(Take-Two) ▲AI 데이터 라이선싱 수혜 기업 레딧(Reddit) ▲글로벌 엔터테인먼트 기업 텐센트(Tencent) ▲MGM을 인수한 아마존(Amazon) ▲디지털 구독 1100만 돌파한 뉴욕타임즈(NYTimes) 등이다.

한화자산운용은 기업 인수, AI 라이선싱 계약 체결, 저작권 소송 판결, 규제 시행 등 주가에 직접 영향을 미치는 이벤트를 상시 모니터링하고, 편입 비중을 능동적으로 조정해 초과수익을 추구할 계획이다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "AI 시대에 인프라와 모델은 점차 범용 자원이 되고 있지만, 경쟁사가 복제할 수 없는 원천 IP는 오히려 가치가 높아지고 있다"며 "구독 플랫폼의 수익성 전환, IP 라이선싱의 구조적 고수익성, AI 학습 데이터 라이선싱이라는 세 가지 수익엔진이 동시에 작동하는 지금이 글로벌 저작권 핵심기업에 투자하기 좋은 시점"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com