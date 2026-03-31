'출근지옥' 낳은 천변고속화도로 통제...대전시, '늑장대응' 논란 일파만파

27일 보수 필요 결정에도 30일 오후에서야 시민 통보

"차로 유지 검토" 시간만 끌다가 교통대란 키웠단 비판

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 원촌육교 보강토옹벽 긴급 보수를 위해 30일 오후 6시부터 천변도시고속화도로를 전면 통제했다. 그러나 이에 대한 시민 공지가 빠르게 이뤄지지 않아 '늑장 대응' 비판이 커지고 있다. 시는 "전면 통제를 피할 방법을 찾느라 시간이 필요했다"고 해명했지만 결과적으로 전면통제 직전이 돼서야 보도자료와 안전문자를 내보내면서 31일 출근길 대혼란을 키웠다는 지적이다.

시가 공개한 자료에 따르면 원촌육교 램프-B 구간 보강토옹벽은 지난 26일 안전성평가 결과 긴급 보수가 필요한 상태로 판단됐다. 이달 26일 안전성평가 결과 램프-B는 안전등급 E(불량), 램프-D는 C(보통)로 나타났고 27일에는 "안전점검 결과에 따라 도로사용 금지 및 긴급 보수 필요" 내용이 운영사 측에 통보된 것으로 적시돼 있다.

31일 오전 10시 기준 양방향으로 막힌 대전 한밭대교 전경. [사진=대전교통정보센터 캡처] 2026.03.31 jongwon3454@newspim.com

문제는 시의 대응이었다. 시는 안전성 평가 결과를 받은 뒤에도 즉시 시민들에게 통제 계획을 알리지 않았고 전면 통제는 30일 오후 6시부터 이뤄졌다. 시민들이 해당 사안을 알게된 것은 사실상 통제 직전에 배포된 시 보도자료와 안전문자를 통해서였다. 이에 대해 충분히 알릴 시간은 터무니 없이 부족했던 것이다. 그 여파는 고스란히 바로 다음날인 31일 오전 출근길 교통대란으로 이어졌다.

이날 오전 차담회에서도 이 지점에 질문이 집중됐다. 기자들이 "27일 최종 결정이 났다면 그날 미리 시민들에게 고지할 수 있었던 것 아니냐"고 묻자, 박민범 대전시 철도건설국장은 "저희는 원래 전면 통제를 안 하려고 한 것"이라며 "한 개 차선만이라도 살릴 수 있는지 전문가 자문을 거쳤고 30일 오전에 네 분의 전문가가 모두 안 된다고 해 전면 통제를 결정했다"고 설명했다.

건설도로과 관계자들도 비슷한 취지로 "막음으로 인해 감수해야 하는 불편을 최소화할 방법이 없을까 고민했다"며 "일부 차로를 살리는 방안을 검토했지만 전문가들이 전면 통제를 해야 한다고 했다"며 해명했다. 또 "경찰청과의 협의, 통제 장비와 인력 확보 등 물리적 시간이 필요했다"고 설명했다.

그러나 이런 설명에도 비판여론은 가라앉지 않고 있다. 안전성 평가 결과가 나온 26일, 늦어도 27일에는 최소한 "전면 통제 가능성"이나 "긴급 보수 예정" 정도의 사전 예고는 할 수 있었던 것 아니냐는 지적이다.

시 스스로도 공지가 늦었다는 점은 사실상 인정했다. 박 국장은 "재난문자는 어제 좀 늦게 했다"고 했고 관계 공무원 역시 "갑작스럽게 이렇게 되다 보니 준비할 시간이 넉넉하지 않았다"고 답했다. 하지만 이는 결국 행정 판단과 시민 안내가 뒤늦게 이뤄졌음을 자인한 셈이라는 해석이 나온다.

더 큰 문제는 시가 '긴급 상황'임을 강조하면서도, 동시에 주말 동안에는 1개 차로라도 살리는 방안을 검토하느라 시간을 보냈다고 설명한 대목이다. 위험성이 그렇게 절박했다면 보다 신속한 공지와 우회 안내가 먼저였어야 하고 반대로 일부 통행 가능성을 검토할 정도였다면 시민들에게 사전 고지를 병행하지 못할 이유도 약하다는 지적이 가능하다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 31일 오전 박민범 철도건설국장이 시청 기자실을 찾아 원촌육교 보강토옹벽 긴급 보수와 천변도시고속화도로 전면통제 관련해 설명하고 있다. 2026.03.31 nn0416@newspim.com

결국 안전 판단과 시민 소통 모두에서 어정쩡한 대응을 한 것 아니냐는 비판이 나오는 이유다.

한편 이날 오전 대전 전역이 교통 마비로 몸살을 앓았다. 천변도시고속화도로 원촌육교 구간 통제로 차량이 한밭대교, 갑천대교, 대덕대로, 엑스포로 등 도심 곳곳으로 몰리며 출근길 정체가 장시간 이어졌다. 세종으로 향하는 BRT 이용객들도 우회 운행과 지연으로 큰 불편을 겪었다.

사전 공지가 좀 더 충분했다면 분산 출근이나 대체 교통수단 이용 등 최소한의 대비는 가능했을 것이라는 반응이 나오는 이유다.

대전시는 다음달 6일부터 중앙분리대를 정비해 신탄진 방향 상행 1차로를 확보하고 우선 BRT 등 대중교통 통행을 일부 재개하는 방안을 검토하고 있다. 다만 위험 인지 이후 시민에게 언제 어떻게 알렸는지 또 교통대란을 줄이기 위한 행정 대응이 왜 이처럼 뒤늦었는지에 더 큰 비판이 쏠리고 있다.

이번 출근길 대란 사태는 긴급 보수 필요성 자체보다 이미 보수 필요 판단이 내려졌음에도 시민들이 이를 당일 몇 시간 전에야 알게 된 대전시의 늑장 대응이 혼란을 키웠다는 점에서 책임론을 피하기 어려워 보인다.

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