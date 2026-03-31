김성제 의왕시장 "주말농장 통해 이웃과 정을 나누는 일상의 기쁨 누리길"

의왕시, 총 385구좌 8000㎡ 규모 '행복가꿈 주말농장' 본격 운영

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 도심 속에서 자연 친화적인 삶을 꿈꾸는 시민들을 위해 총 385구좌, 약 8000㎡ 규모의 '행복가꿈 주말농장' 운영 준비를 마치고 본격적인 운영에 들어갔다고 31일 밝혔다.

행복가꿈 주말농장 개장. [사진=의왕시]

시에 따르면 올해 주말농장은 일반 시민을 대상으로 한 '내손1농장'과 사회취약계층, 다문화가정, 장애인, 다자녀 가정 등을 위한 '내손2농장 및 월암농장'으로 구분해 분양됐으며 최종 경쟁률 2대 1을 기록해 도시농업에 대한 시민들의 높은 관심을 입증했다.

이와 관련해 시는 지난 28일 내손권역1·2농장을 시작으로 30일에는 월암농장 개장 행사를 각각 마련했다.

행복가꿈 주말농장 개장. [사진=의왕시]

행사에서 시는 참가자들을 대상으로 친환경 재배를 위해 비닐, 제초제, 화학비료 사용을 금지하는 등의 주말농장 이용 준수사항을 안내하며 지속 가능한 도시농업의 중요성을 강조했다.

아울러 농협중앙회 의왕시지부는 농업의 소중한 가치가 일상에 자연스럽게 스며들 수 있도록 행사 참석자들에게 상추 씨앗을 후원하며 '농심천심운동'을 전개, 주말농장의 성공적인 운영을 응원했다.

행복가꿈 주말농장 개장. [사진=의왕시]

김성제 시장은 "주말농장 운영을 통해 내 손으로 직접 기른 건강한 먹거리를 수확하는 즐거움을 느끼실 수 있을 것"이라며 "친환경 재배를 통해 몸과 마음의 건강을 챙기고 이웃과도 교류하며 정을 나누는 일상의 기쁨을 누리시길 바란다" 고 말했다.

행복가꿈 주말농장 개장. [사진=의왕시]

1141world@newspim.com