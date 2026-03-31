단양 어의곡3리 경로당 현대화…어르신 돌봄 새 모델 주목

부녀회 중심으로 도시락 배달사업 진행

경로당, 생활 돌봄 거점으로 기능 확대

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군 가곡면 어의곡3리가 경로당 현대화 사업을 통해 어르신 돌봄의 새로운 모델을 만들고 있어 주목을 받고 있다.

어의곡3리가 경로당의 회원 수 27명으로 지역 내 경로당 가운데 비교적 작은 규모지만 생활 밀착형 식사 지원을 기반으로 지역 공동체 중심 공간으로 역할을 확장하고 있다.

단양 어의곡3리에서 제공하는 도시락.[사진=단양군] 2026.03.31 choys2299@newspim.com

어의곡3리는 2026년 경로당 현대화 5개년 사업의 일환으로 추진되는 시범경로당 50개소 중 하나로 선정돼 어르신 식사 지원사업을 운영하고 있다.

이 마을에서는 어의곡3리 부녀회가 중심이 돼 거동이 불편하거나 경로당 이용이 어려운 어르신들을 위해 '도시락 배달사업'을 실시하고 있다.

부녀회원들은 매주 두 차례 갓 지은 밥과 반찬을 담은 스테인리스 도시락을 각 가정에 직접 전달하며, 어르신들이 따뜻한 식사를 거르지 않도록 돕고 있다.

이번 사업은 단순한 식사 제공을 넘어 경로당 이용이 어려운 어르신들까지 돌봄 범위를 확대한 점에서 의미가 크다.

경로당을 찾기 어려운 어르신들도 집에서 따뜻한 한 끼를 받을 수 있게 되면서, 경로당이 마을 전체 어르신을 위한 생활 돌봄 거점으로 기능하고 있다.

특히 부녀회는 도시락 전달에 그치지 않고 식사 이후 도시락 회수와 소모 여부까지 꼼꼼히 살피며 안부 확인 역할도 함께 수행하고 있다.

최영미 부녀회장은 "어르신들이 건강하게 지내실 수 있도록 작은 힘이나마 보태고 싶었다"며 "앞으로도 따뜻한 식사를 하실 수 있도록 정성을 다하겠다"고 말했다.

김윤호 어의곡3리 노인회장도 "부녀회와 부녀회원들의 정성에 어르신들이 무척 고마워하고 있다"며 "마치 자식들이 챙겨주는 것처럼 감사해하시고, 마을 안에서도 서로 돕는 분위기가 더욱 깊어지고 있다"고 전했다.

한편, 군은 경로당 현대화 5개년 식사제공사업을 지난해 20개소에서 올해 50개소로 확대했으며 2029년까지 지역 내 전체 경로당으로 단계적으로 확대할 계획이다.

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