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밸로프, 5대 1 액면병합 가결…발행주식 1017만주로 감소

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액면가 500원으로 조정…거래 안정성 제고 기대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 게임 퍼블리싱 플랫폼 기업 밸로프는 지난 26일 주주총회를 통해 5대 1 액면병합을 가결했다고 30일 밝혔다.

이번 액면병합으로 1주당 액면가는 기존 100원에서 500원으로 조정되며, 발행주식 총수는 5086만4390주에서 1017만2878주로 줄어든다. 회사는 유통주식 수를 적정 수준으로 조절하고 저가주 이미지를 탈피해 기관 투자를 유인하는 기반을 마련하기 위한 조치라고 설명했다. 액면병합에 따라 호가 단위도 함께 조정될 예정이다.

밸로프는 무상증자, 자사주 매입 후 소각 등 1주당 내재가치를 직접 높일 수 있는 주주가치 제고 방안도 검토 중이다. 신재명 대표는 지난해 6월부터 현재까지 총 2억원 규모의 자사주 약 36만3000주를 장내 매수했다.

밸로프 로고. [사진=밸로프]

실적 흐름도 개선세를 보이고 있다. 밸로프는 지난해 연결 기준 매출 380억원, 영업이익 29억5000만원을 기록해 역대 최대 실적을 달성했다. 4분기 매출은 100억원을 상회했다. '클럽엠스타'를 비롯한 핵심 타이틀이 대만·태국·터키 등 해외 시장에서 신규 이용자 유입을 지속하며 글로벌 리퍼블리싱 사업 확대가 실적을 뒷받침했다.

액면병합 이후 사업 확장도 본격화한다. '소울워커' IP 인수를 비롯한 신규 IP 발굴에 나서며 2분기 내 모바일 MMORPG '카오스W', 연내 서브컬처 RPG '제미니시드'를 출시해 글로벌 퍼블리싱 포트폴리오를 확장할 계획이다. 자사 게임 플랫폼 '브이펀(VFUN)', 커뮤니티 플랫폼 '오르빗(ORVVIT)', 일본 사업 기반 피망(Pmang)의 경쟁력 강화도 단계적으로 추진한다.

신재명 밸로프 대표는 "이번 액면병합은 단기적인 주가 부양을 위한 조치가 아니라 실적과 사업 경쟁력을 바탕으로 정상적인 기업가치 재평가를 이끌어내기 위한 시작점"이라며 "올해는 주주가치 제고와 실질 성장 모두에 집중하겠다"고 밝혔다.

이어 "글로벌 퍼블리싱 포트폴리오 확장과 플랫폼 경쟁력 강화를 통해 중장기 성장 기반을 공고히 하겠다"고 덧붙였다.

 

dconnect@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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