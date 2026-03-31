서울시 보라매병원에 '안심호흡기 전문센터' 건립 착수…2028년 완공

72병상·34개 음압병상으로 감염병 대응 강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 서남권 대표 공공의료기관인 보라매병원에 '안심호흡기 전문센터' 건립공사를 본격 착수한다고 31일 밝혔다. 이번 시설 확충은 평상시에는 전문 진료를 강화하고, 감염병 위기 시에는 신속하게 대응할 수 있는 공공의료 인프라 확충 계획의 일환이다.

시는 기존 건물 해체를 마치고, 이달부터 지하 구조물 설치를 위한 토목 공사를 시작으로 본공사에 돌입한다. '안심호흡기 전문센터'는 2026년 3월 착수해 약 32개월간 공사를 진행하며, 오는 2028년 12월 준공을 목표로 추진된다.

보라매병원 안심호흡기 전문센터 [조감도=서울시]

새로 건립되는 센터는 지하 2층~지상 2층, 연면적 7203㎡ 규모다. 병동에는 총 72병상이 확보되며, 필요시 감염 확산 방지시설을 갖춘 전문 음압병동 34병상으로 전환할 수 있어 감염병 대응 기능을 강화했다. 일반병상은 1인실 2실, 2인실 29실, 4인실 3실로 이루어지며 전환 시 모든 병상을 1인 음압병상 형태로 운영한다.

센터 내부는 환자와 의료진의 이동 동선을 완벽히 분리해 교차 감염 위험을 최소화했다. 각 병실에는 압력 제어 시스템과 배기 필터 등 감염관리 설비가 설치돼 감염병 확산을 원천적으로 차단한다.

또 보라매병원 본원과 센터 간 연결통로를 설치해 중환자 이송, 본원 수술실 연계 등 응급상황 시 신속한 대응 체계를 구축할 예정이다. 이를 통해 시민 누구나 안심하게 이용할 수 있는 공공의료 환경을 조성하겠다고 시는 덧붙였다.

임춘근 도시기반시설본부장은 "이번 안심호흡기 전문센터 건립으로 서남권 공공의료 인프라가 한층 강화될 것"이라며 "시민들이 안심하고 치료받을 수 있는 의료시설이 차질 없이 조성될 수 있도록 공사 추진에 만전을 기하겠다"고 말했다.

kh99@newspim.com