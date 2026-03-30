익산시, 영국서 식품 수출 확대·생태관광 구상 추진

정헌율 시장 런던·콘월 방문 5박 7일 일정

국가식품클러스터 수출 협약·왕궁 '뉴 에덴프로젝트' 논의

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역 식품 기업의 유럽 진출 확대와 생태관광 기반 구축을 위해 영국 현지에서 협력 행보에 나섰다.

정헌율 익산시장을 비롯한 방문단은 3월 29일부터 4월 4일까지 5박 7일 일정으로 런던과 콘월 등을 방문한다고 30일 밝혔다.

영국서 식품 수출 확대에 나선다[사진=익산시] 2026.03.30 lbs0964@newspim.com

이번 방문은 국가식품클러스터 입주 기업의 해외 진출을 지원하고, 환경오염 지역인 왕궁 일대를 생태관광지로 조성하는 '뉴 에덴프로젝트'를 구체화하기 위해 마련됐다. 방문단은 런던 뉴몰든 지역을 찾아 현지 유통업체 '코리아푸드'와 업무협약을 체결하고 국가식품클러스터 제품의 유럽 수출 확대에 나설 예정이다.

이번 협약은 한-영 자유무역협정(FTA) 개선에 따른 무관세 혜택 시점과 맞물려 의미를 더한다. 익산시는 중동 사태 등으로 수출에 어려움을 겪는 지역 식품 기업들이 유럽 시장에 안정적으로 진입할 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.

또 김동성 킹스턴구 의원과 '코리아타운공익재단'과의 협약을 통해 문화·경제 교류 기반을 확대하고, 재단 네트워크를 활용한 지속적인 협력 사업을 추진할 방침이다. 오는 31일부터는 콘월 지역으로 이동해 '에덴프로젝트' 창립자 팀 스미트를 만나 협력 방안을 논의한다. 에덴프로젝트는 폐광을 세계적인 식물원으로 탈바꿈시킨 대표적인 생태 복원 사례다.

방문단은 현지 시설을 시찰하며 왕궁 지역을 환경·교육·관광이 결합된 공간으로 재생하는 구체적인 방안을 모색할 예정이다. 이어 내달 2일에는 주영국 대한민국 대사관과 코트라(KOTRA) 런던무역관을 방문해 프로젝트 추진과 기업 진출을 위한 외교·행정 지원을 요청한다.

정헌율 시장은 "이번 방문은 식품 기업의 해외 진출과 왕궁 지역 생태관광 조성을 위한 중요한 전환점"이라며 "시민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

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