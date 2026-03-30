수원시 '2026 글로벌네트워킹 참가지원' 참여 벤처·창업 기업 7개사 모집

사전 투자 미팅(후속 대응 코칭), 스피치 역량강화 등 일대일 컨설팅, 일본 아이브이에스(IVS) 2026 전시회 참관, 현지 투자자 대상 데모데이, 네트워킹 등 지원

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026 글로벌네트워킹 참가지원'에 참여할 벤처·창업 기업 7개사를 30일부터 다음 달 13일까지 모집한다고 밝혔다.

참여기업 모집 포스터. [사진=수원시]

'글로벌네트워킹 참가지원'은 수원시 유망 기업이 글로벌 역량을 강화할 수 있도록 지원하고, 해외 진출·투자 유치 기회를 제공하는 것이다.

수원시에 있는 벤처·창업 기업(이전 예정기업)이 참가할 수 있다. 공고일 기준으로 수원시에 본사·공사·연구소 등이 있어야 한다. 이전 예정기업은 2년 이내(2028년 3월까지) 기업의 본점·지점·연구소 등 하나를 수원으로 이전해야 한다.

모집 분야는 소재·부품·장비, 바이오, 초격차다. 선정된 기업에는 ▲사전 투자 미팅(후속 대응 코칭), 스피치 역량강화 등 일대일 컨설팅▲일본 아이브이에스(IVS) 2026 전시회 참관▲현지 투자자 대상 데모데이, 네트워킹 등을 지원한다.

선정 기업들은 6월 30일부터 7월 3일까지 일본 교토를 방문한다. 기업 관계자들이 참관할 아이브이에스(IVS, Infinity Ventures Summit)는 일본에서 가장 규모가 큰 스타트업·벤처 투자 콘퍼런스다. 일본 스타트업·벤처 생태계 성장을 이끌어 온 행사로 평가받고 있다.

참가를 원하는 기업은 수원시 홈페이지 검색창에서 '2026 글로벌네트워킹 참가지원'을 검색해 신청서식을 내려받아 작성한 후 4월 13일 오후 6시까지 전자우편으로 제출해야 한다.

서류·발표 심사를 거쳐 참여 기업을 선정하고 5월 4일 통보한다. 5월 6일부터 6월 26일까지 일대일 컨설팅 등 국내 프로그램을 진행한다.

수원시 관계자는 "수원시 벤처·창업 기업의 글로벌 역량을 강화해 해외 투자·유치 기회를 제공하겠다"며 "많은 기업이 신청하길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com