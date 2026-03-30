전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.30 (월)
KYD 라이브
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

韓, 연구개발 비율 '최상위권'…돌봄·빈곤 구조적 과제 여전

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

'한국의 SDG 이행보고서 2026' 발간
국민의 생활환경 개선 속 포용·환경 과제

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 한국의 혁신 역량과 보건, 고용 지표는 전반적으로 개선됐지만 상대적 빈곤과 성별 돌봄 부담, 기후·생물다양성 대응은 여전히 구조적으로 취약하다는 지적이 제기됐다.

국가데이터연구원이 30일 발간한 '한국의 SDG 이행보고서 2026'에 따르면 분석 대상 71개 지표 중 최근 기준 45개(63%)가 개선된 반면 13개(18%)는 악화됐다. 중장기적으로는 54개 지표(76%)가 개선됐다.

SDG(지속가능발전목표)는 사람(People)과 지구(Planet)의 공동 발전을 위해 2030년까지 달성하기로 2015년 9월 유엔총회에서 합의한 17개 분야의 정책 목표다.

[제공=국가데이터처]

보고서는 한국이 SDG 5대 영역인 사람·지구·번영·평화·협력 전반에서 대체로 개선 흐름을 보였다고 평가했다. 다만 사회적 포용과 환경 분야에서는 여전히 숙제가 남아있는 것으로 파악됐다.

보고서에 따르면 사람 분야에서는 취약계층의 어려움이 두드러졌다. 2024년 기준 상대적 빈곤율은 전년보다 0.4%포인트(p) 상승한 15.3%였다. 66세 이상 은퇴연령 인구 빈곤율은 37.7%, 여성 은퇴연령 인구는 42.7%, 장애 인구 빈곤율은 비장애 인구의 2.5배 수준이었다.

 

영양섭취 부족자 비율은 16.7%로 낮아졌지만 청년층과 노년층에서 여전히 높았다. 한국의 보편적 건강보장 지수는 경제협력개발기구(OECD) 최상위권이었지만, 인구 1000명당 보건의료 인력은 평균에도 못 미쳤다.

학생들의 학업성취도는 OECD 평균을 넘어섰지만, 성인의 언어·수리 역량은 10년 전보다 떨어졌다. 만 25~79세 성인의 평생학습 참여율은 33.1%로 전년대비 0.8%p 상승했지만, 코로나19 이전 시기 최고치인 41.7%보다 낮았다.

국내총생산(GDP) 대비 연구개발비 비율은 5.0%, 인구 천명 당 상근상당 연구원 수는 9.5명으로 OECD 국가 중 각각 2위와 1위 수준이었다. 

성평등 분야에서는 제도와 현실 사이에서의 차이가 큰 것으로 나타났다. OECD 38개국 중 한국은 법적 기반과 공적생활 영역(90점)은 상위권이었지만, 고용과 경제적 권리 영역(70점)은 최하위권을 기록했다.

또 여성은 하루 시간의 11.5%, 남성은 4.0%를 가정관리와 가족돌봄에 사용해 여성이 남성보다 2.8배 더 많은 시간을 부담했다. 맞벌이 가구의 경우에도 아내(11.9%)가 남편(4.1%)의 2.9배 더 많은 시간을 가사 노동에 사용했다.

환경 분야에서는 물 관리 성과가 나타났다. 하천의 88.7%, 호소의 59.2%, 지하수의 96.6%에서 법정 수질 목표기준을 달성했다. '좋은 수질'을 달성한 수계의 비율은 93.6%였다.

[제공=국가데이터처]

자연 재난으로 인한 사망·실종자 수는 총 121명(인구 십만명당 0.24명)으로 최근 증가 추세를 기록했다. 직접적 재산 피해액은 9107억원이었다.

2018년부터 2024년까지 자연재난으로 인한 실종·사망 중 68.7%가 폭염으로 인한 피해로 집계됐으며, 2023년 85명, 2024년 108명으로 역대 최고치를 연속으로 경신했다.

한편 프랑스, 영국, 미국, 독일, 일본 등 OECD 주요국에 비해 한국의 2025년 실업률은 낮은 수준(2.8%)으로 조사됐다. 시간당 임금은 2만5156원으로 전반적인 상승세를 기록했다. 여성 임금은 남성 임금의 70.9%, 관리직 임금이 전체 평균의 314.7% 수준으로 가장 높았다.

wideopen@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동