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강기정, 신정훈 캠프로 합류…본경선 앞두고 단일화 성사

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"나의 동지, 함께 꿈 실현" 기자회견서 울먹
민형배 후보 측의 역선택 개입에 고발 조치

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 신정훈 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보가 강기정 후보와 단일화를 이뤄냈다.

강 후보는 캠프 상임 선대위원장을 맡아 지원 사격에 나설 예정이다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 신정훈 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보(왼쪽)와 강기정 후보가 30일 광주시의회 브리핑룸에서 단일후보 발표 기자회견을 열고 만세 퍼포먼스를 선보이고 있다. 2026.03.30 bless4ya@newspim.com

신 후보와 강 후보는 30일 광주시의회 브리핑룸에서 단일후보 발표 기자회견을 개최했다. 단일화 방식은 지난 28~29일 여론조사를 거쳐 정해졌다.

강 후보는 "신 후보는 나주시장과, 청와대 비서관, 3선 국회의원을 거치면서 행정가와 정치인으로서 실력을 쌓아 왔을 뿐만 아니라 청렴성도 갖추고 있다"며 "통합 특별시의 미래를 맡겨도 좋겠다고 생각한다"고 평가했다. 이어 "민두장 공천을 받을 수 있도록 상임 선대위원장을 맡아 열심히 뛰겠다"며 "신정훈과 함께 강기정의 꿈을 이어가도록 하겠다"고 다짐했다.

신 후보는 "강 후보가 지난해 시장으로서 보여준 용기가 없었다면 전남과 광주가 하나가 돼 비상하는 장엄한 설계도를 감히 그리지 못했다"고 치하했다. 그러면서 "이번 결단은 단순한 양보가 아니고, 해묵은 지역 갈등을 걷어내고 대통합의 광장으로 나가라는 준엄한 응답이다"고 덧붙였다.

특히 강 후보에 대해 "나의 동지", "영원한 벗"이라는 표현을 여러 차례 사용하면서 울먹거리는 모습을 보여 '40년 우정'이 돋보이기도 했다.

민형배 후보 측의 단일화 여론조사 개입 관련해선 "민주당 경선만큼은 당당하고 정당해야 한다"며 "우리들의 단일화에 큰 흠집은 내지 못할 것"이라고 반발했다. 강 후보는 "역선택 의혹을 받는 민형배 캠프에 대해 오늘 중으로 고발장을 제출해 법률적으로 책임을 묻도록 하겠다"고 경고했다.

한편 본경선은 오는 4월 3~4일 당원 투표와 일반 시민 대상 여론조사로 실시되며 과반 득표자가 없을 경우 12~14일 결선 투표가 진행된다. 신 후보를 포함해 민형배, 주철현, 김영록(기호순) 후보 4파전이다.

bless4ya@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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