강기정, 신정훈 캠프로 합류…본경선 앞두고 단일화 성사

"나의 동지, 함께 꿈 실현" 기자회견서 울먹

민형배 후보 측의 역선택 개입에 고발 조치

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 신정훈 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보가 강기정 후보와 단일화를 이뤄냈다.

강 후보는 캠프 상임 선대위원장을 맡아 지원 사격에 나설 예정이다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 신정훈 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보(왼쪽)와 강기정 후보가 30일 광주시의회 브리핑룸에서 단일후보 발표 기자회견을 열고 만세 퍼포먼스를 선보이고 있다. 2026.03.30 bless4ya@newspim.com

신 후보와 강 후보는 30일 광주시의회 브리핑룸에서 단일후보 발표 기자회견을 개최했다. 단일화 방식은 지난 28~29일 여론조사를 거쳐 정해졌다.

강 후보는 "신 후보는 나주시장과, 청와대 비서관, 3선 국회의원을 거치면서 행정가와 정치인으로서 실력을 쌓아 왔을 뿐만 아니라 청렴성도 갖추고 있다"며 "통합 특별시의 미래를 맡겨도 좋겠다고 생각한다"고 평가했다. 이어 "민두장 공천을 받을 수 있도록 상임 선대위원장을 맡아 열심히 뛰겠다"며 "신정훈과 함께 강기정의 꿈을 이어가도록 하겠다"고 다짐했다.

신 후보는 "강 후보가 지난해 시장으로서 보여준 용기가 없었다면 전남과 광주가 하나가 돼 비상하는 장엄한 설계도를 감히 그리지 못했다"고 치하했다. 그러면서 "이번 결단은 단순한 양보가 아니고, 해묵은 지역 갈등을 걷어내고 대통합의 광장으로 나가라는 준엄한 응답이다"고 덧붙였다.

특히 강 후보에 대해 "나의 동지", "영원한 벗"이라는 표현을 여러 차례 사용하면서 울먹거리는 모습을 보여 '40년 우정'이 돋보이기도 했다.

민형배 후보 측의 단일화 여론조사 개입 관련해선 "민주당 경선만큼은 당당하고 정당해야 한다"며 "우리들의 단일화에 큰 흠집은 내지 못할 것"이라고 반발했다. 강 후보는 "역선택 의혹을 받는 민형배 캠프에 대해 오늘 중으로 고발장을 제출해 법률적으로 책임을 묻도록 하겠다"고 경고했다.

한편 본경선은 오는 4월 3~4일 당원 투표와 일반 시민 대상 여론조사로 실시되며 과반 득표자가 없을 경우 12~14일 결선 투표가 진행된다. 신 후보를 포함해 민형배, 주철현, 김영록(기호순) 후보 4파전이다.

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