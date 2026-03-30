경기도 '귀농귀촌 행복멘토링 행복멘티' 상시 모집

"행복멘토링을 통해 참여자들이 안정적으로 농촌에 정착할 수 있도록 적극 지원"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도농수산진흥원이 운영하는 경기도귀농귀촌지원센터는 경기도로 귀농·귀촌을 희망하는 도시민과 초기 정착 단계의 귀농귀촌인을 대상으로 '2026년 귀농귀촌 행복멘토링 행복멘티'를 상시 모집한다고 30일 밝혔다.

귀농귀촌 행복멘티 모집 포스터. [사진=경기도]

도에 따르면 '행복멘토링'은 귀농귀촌 과정에서 겪을 수 있는 시행착오를 줄이고 안정적인 농촌 정착을 지원하기 위해 운영되는 프로그램이다. 경험이 풍부한 선배 귀농귀촌인(멘토)과 참여자(멘티)를 연결해 수요자 맞춤형 도움을 제공하는 것이 특징이다.

모집 기간은 오는 11월까지이며, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 신청 대상은 귀농귀촌 대표 포털 '그린대로'의 자가진단 결과 '진입', '정착', '성장' 단계에 해당하는 귀농귀촌 희망자 및 초기 정착인이다.

이번 프로그램은 참여자의 상황과 수요에 따라 ▲1대 1 멘토링 ▲그룹 멘토링 두 가지 유형으로 운영된다.

1대 1 멘토링은 멘토와 멘티를 개별 매칭해 맞춤형 대면 상담을 제공하는 것으로, 회당 2시간 이상 소요된다.

그룹 멘토링은 비슷한 관심사를 가진 4~6인의 소규모 그룹을 구성해 현장 견학과 실습 중심 교육을 제공한다. 작목 재배 기술, 지역 탐색, 귀농 준비 과정 등을 직접 체험할 수 있도록 구성되며, 회차당 4시간 이상 대면으로 운영된다.

참여를 희망하는 경우 경기도귀농귀촌지원센터 누리집에서 신청서를 내려받은 뒤 이메일로 제출하면 된다.

경기도농수산진흥원 최창수 원장은 "귀농귀촌을 준비하는 과정에서 가장 중요한 것은 현장 경험과 실질적인 정보"라며 "이번 행복멘토링을 통해 참여자들이 안정적으로 농촌에 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편, 경기도귀농귀촌지원센터는 전화(1800-8114 내선 1번), 카카오톡 채널('경기도귀농귀촌지원센터' 검색) 등을 통해 귀농귀촌 준비부터 정착까지 전 과정에 대한 상담을 제공하고 있다.

1141world@newspim.com