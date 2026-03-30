제천시, 4월 한 달간 전국 스포츠 대회 릴레이 개최

전문체육·생활체육 아우르는 10여 개 대회…지역 경제 활성화 기대

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가 4월 한 달 동안 씨름, 가라테, 테니스 등 다양한 종목의 전국 대회를 잇달아 열어 봄철 스포츠 열기를 고조시킨다.

선수단, 동호인, 가족 방문객 유입으로 지역 상권과 숙박·외식업에 활력이 더해질 전망이다.

4월 제천에서 열리는 스포츠대회 [사진=제천시] 2026.03.30 choys2299@newspim.com

올해로 80회째 맞는 제80회 전국씨름선수권대회가 4월 1일부터 8일까지 제천체육관에서 개막한다. 대한씨름협회 등록 선수단 약 1100명이 참가하며, 초중고·대학·일반부 체급별 개인전과 단체전이 펼쳐진다.

3년 연속 제천 개최로 씨름 불모지에서 전국 축제 중심지로 부상한 상징적 대회다.

이어 3~ 5일까지 어울림체육센터에서 제3회 청풍명월배 전국가라테선수권대회(2026 국가대표 최종선발전)가 열린다.

약 350명 선수가 출전해 치열한 경쟁을 벌이며, 가라테의 역동성을 제천에서 선보인다.

중순에는 테니스·체조·댄스스포츠가 잇따른다. 4월 6~7일 제천소프트테니스장 등에서 제7회 의림지배 전국이순테니스대회 약 600명 참가, 생활체육 축제로 지역 활성화에 기여한다.

4월 10~20일 제천체육관 제81회 전국종별체조선수권대회 약 500명, 최고 수준 경기가 예상된다.

같은 기간 4월 11~12일 어울림체육센터 2026 충북교육감배 겸 제천시댄스스포츠연맹 회장배 전국 청소년 댄스경연대회 400여 명 참가로 스포츠와 문화가 어우러진다.

하순에는 배구·배드민턴 등 생활체육 대회가 집중된다.

25~26일 제천체육관 등 제31회 중부매일배 내토 전국생활체육배구대회 약 800명, 27일 킹즈락 C.C. 제12회 충청타임즈배 전국골프대회 250여 명, 28일~5월 2일 어울림체육센터 제44회 한국대학탁구연맹전 900여 명 대학 선수단이 제천을 찾는다.

제천시는 종목별 운영 지원과 안전 관리를 강화해 성공적 개최와 지역 활력을 도모한다. 최승환 제천시장 권한대행은 "참가자와 방문객 불편 없이 대회 진행하고 스포츠로 지역 경제를 살리겠다"고 밝혔다.

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