[현장 포커스] 존재감 드러낸 '뉴 페이스' 들...2026시즌 기대감 높인다

한화 이적생 강백호 첫날 끝내기 포함 2연전 6타점

신인 오재원·이강민 개막전서 3안타

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 바꿔 입은 유니폼과 함께 새로운 마음으로 프로야구 개막을 맞은 선수들이 각자의 날갯짓을 펼쳤다.

2026 신한 SOL뱅크 KBO 정규리그가 지난 28일 오후 2시를 기점으로 개막했다. 28일과 29일 간 KT 위즈-LG 트윈스(서울 잠실야구장), 키움 히어로즈-한화 이글스(대전 한화생명 볼파크), 롯데 자이언츠-삼성 라이온즈(대구 삼성라이온즈파크), KIA 타이거즈-SSG 랜더스(인천 SSG랜더스필드), 두산 베어스-NC 다이노스(창원 NC파크) 경기가 진행됐다.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=한화 강백호가 29일 대전 키움전에서 홈런을 터트린 뒤 그라운드를 돌며 세리머니를 하고 있다. [사진=한화이글스] 2026.03.29 iaspire@newspim.com

◆ 새 술은 새 부대에. 이적생 효과 기대

2026 시즌 스타트와 함께 올 시즌 새롭게 둥지를 튼 선수들의 활약상에 관심이 모인다. 가장 뜨거운 활약을 펼친 선수는 한화 강백호다.

강백호는 프리에이전트(FA)로 KT를 떠나 한화 유니폼을 입었다. 4년 100억 규모의 대형 계약이었다. 강백호는 지난 28일 개막전에서 키움 투수진을 상대로 5타수 무안타를 기록 중이었다. 그러나 9-9로 맞선 연장 11회말 2사 주자 2루 상황에서 끝내기 안타로 팀 승리를 이끌며 단숨에 영웅으로 등극했다.

그 기세를 몰아 강백호는 29일 5타수 2안타(1홈런) 5타점 1득점을 기록하며 팀의 10-4 승리를 이끌었다. 2경기에서 6타점을 몰아친 강백호는 타점 1위 부문으로 치고 나갔다.

키움에서는 한화에서 이적한 안치홍이 2연패 속에 분전했다. 안치홍은 첫 경기에서 2안타 3볼넷을 기록하며 무려 다섯 차례 출루했다. 29일에도 1안타와 1볼넷을 남기며 2일 연속 멀티 출루를 이뤘다.

4년 80억 FA계약으로 KIA에서 두산으로 이적한 박찬호는 실망과 기대감을 동시에 안겼다. 28일 NC 투수들에게 안타를 하나도 치지 못하며 무안타로 경기를 마쳤다. 그러나 29일 4타수 2안타 1득점 1볼넷 1도루를 기록하며 리드오프의 역할을 이행했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 박찬호가 12일 경기 이천베어스파크에서 열린 키움과의 2026 KBO 시범경기에서 타격하고 있다. [사진=두산] 2026.03.15 football1229@newspim.com

KT의 새 얼굴 김현수와 최원준은 다소 아쉬웠다. NC를 떠나 KT와 4년 48억 계약을 체결한 최원준은 2경기에서 9타수 3안타 2볼넷을 기록했다. 다만, 주루에서 아쉬움을 남겼다. 29일 LG전 9회 김현수가 좌익수 앞에 타구를 보낼 때 1루 주자였던 최원준은 플라이가 될 것이라 판단해 출발이 늦었다. 그러나 좌익수 앞에 공이 떨어졌고 최원준은 뒤늦게 뛰었으나 아웃됐다.

김현수의 이 타구는 좌익수 앞 땅볼로 기록됐다. 대신 이때 3루 주자가 홈을 밟으며 결승타를 기록했다. LG를 떠나 3년 50억 FA계약으로 KT로 이적한 김현수는 9타수 1안타 2타점 2득점 2볼넷을 남겼다. 4년 10억 규모로 KIA를 떠나 KT와 FA 계약을 맺은 한승택은 8타수 1안타로 부진했다.

[서울=뉴스핌] KT의 김현수. [사진 = KT 위즈] 2026.03.28 wcn05002@newspim.com

2년 26억 FA계약으로 KIA를 떠나 친정 삼성으로 복귀한 최형우는 두 경기에서 나란히 3타수 1안타를 기록해 무난한 복귀전을 치렀다. 2년 22억 FA계약으로 두산에서 SSG로 이적한 김재환은 볼넷 1개와 득점 1개를 기록했을 뿐 안타는 치지 못했다. 삼진 역시 5번이나 당하며 웃지 못했다. 다만 28일 9회말 만루 찬스에서 KIA 조상우의 폭투를 이끌어 내 끝내기 승리의 기여했다.

투수진에서는 한화를 떠나 KIA로 둥지를 옮긴 김범수가 매우 부진했다. 3년 20억 규모를 체결한 김범수는 28일 SSG전에서 6이닝 무실점을 기록한 제임스 네일의 뒤를 이어 7회 등판했다. 그러나 아웃카운트 하나 잡지 못하고 만루를 허용하고 마운드를 내려갔다. 이후 구원투수들이 승계주자를 모두 들여보내며 3실점을 기록했고, 결국 역전패의 빌미가 됐다.

강백호의 FA 보상 선수로 한화에서 KT로 이적한 한승혁은 주말 간 흐름이 엇갈렸다. 28일 LG전에서는 0.2이닝 4피안타 2실점으로 부진했으나, 29일에는 1이닝 1피안타 2탈삼진 무실점으로 좋은 모습을 보였다.

[서울=뉴스핌] 롯데 박정민이 12일 부산 사직야구장에서 열린 KT와의 2026 KBO 리그 시범경기 개막전에서 등판 직후 연습 투구하고 있다. 2026.03.12 football1229@newspim.com 2026.03.12 football1229@newspim.com

◆ '될 성 부른 나무' 신인들도 첫 선

이번 개막시리즈에서 프로 무대에 데뷔한 젊은 신인들도 팬들에 눈도장을 찍었다.

한일장신대를 졸업한 롯데 박정민은 지난해 9월 2라운드 전체 14순위로 롯데 유니폼을 입었다. 프로에서 대졸 출신의 입지가 줄어드는 추세라 많은 관심을 받지 못했지만, 단기간에 성장을 거듭하며 개막 엔트리에 이름을 올렸다.

박정민은 삼성과의 2연전에서 1.2이닝 동안 1피안타 1사구 2삼진 무실점을 기록했다. 첫 경기에서는 0.2이닝을 던지며 세이브를 기록했다.

유신고 졸업 동기 KT 이강민과 한화 오재원은 28일 개막전에서 나란히 3안타를 치며 활약했다. 고졸 신인이 개막전에서 3안타를 기록한 것은 1996년 장성호(해태 타이거즈) 이후 처음이다. 이강민이 2호, 오재원이 3호로 이름을 올렸다.

오재원은 29일 5타수 1안타 2타점을 기록해 2일 연속 타점을 신고했고, 이강민은 2타수 무안타 1볼넷에 그쳤다.

전주고 졸업 후 신인드래프트 1라운드 전체 10순위로 지명된 키움 박한결은 28일 2루수, 8번 타자로 선발출전해 4타수 무안타를 기록했다. 29일에는 경기에 나서지 못했다.

시범경기에서 타율 0.310을 기록한 고졸 신인 NC 신재인은 개막 엔트리에 이름을 올렸으나 끝내 출전하지 못했다. 28일 대타 출전을 준비했으나 앞선 타자가 병살을 치며 기회가 무산됐다.

football1229@newspim.com