박형준 부산시장 경선캠프 개소…"이번 선거에서 부산을 사수하겠다"

30·40대 청년·전문가 2차 인선 단행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시장 경선이 본격화한 가운데 박형준 부산시장이 28일 오전 11시 부산진구 동아빌딩에 경선캠프를 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.
'보수 대통합'과 '부산 승리'를 기치로 내건 박 시장은 지지자들의 환호 속에 부산 도약을 위한 새로운 출발을 선언했다.
박형준 캠프는 이날 30·40대 청년·전문가 그룹을 중심으로 한 2차 인선을 단행했다. 이원하 법무법인 파트원 부산대표변호사, 홍재욱 국선전담변호사가 법률지원단에 합류했고 김형철 부산시의원이 정책본부장을 맡았다. 노동본부장은 한국노총 출신 박진수 시의원이, 여성정책본부장은 여성 연구 전문가 정채숙 시의원이 각각 임명됐다.
정책교수단에는 김태희 영산대 교수와 이창근 부산대 교수가 공동단장으로, 조용복 동아대 교수가 간사로 참여했다. 정무섭·정성문 교수 등 100여 명의 부산 지역 교수진이 정책라인에 동참하며 학계 지원 세력도 결집했다.
캠프 관계자는 "이번 경선캠프는 단순한 진영 결집이 아닌, 박 시장이 강조해 온 '용광로 캠프' 구상의 실질적 출발점"이라며 "법률·노동·여성·청년·스타트업 분야의 30·40대 전문가와 현직 시의원, 교수진이 함께한 것은 세대와 이념을 초월한 보수 통합의 양상을 보여준다"고 말했다.
개소식 현장은 부산글로벌허브도시특별법이 국회 행정안전위원회를 통과했다는 소식이 전해지며 한층 고조된 분위기였다. 참석자들은 "부산 도약의 제도적 토대와 이를 완수할 정치적 리더십이 함께 시작됐다"고 평가했다.
박 시장은 "지난 5년은 글로벌 허브도시로 가는 고속도로를 달려온 시간이었다"며 "지금 올바른 방향과 정확한 내비게이션을 갖춘 만큼 운전자를 바꾸면 부산의 목적지가 흔들릴 것"이라고 말했다. 이어 "가덕도신공항, BuTX, 제2센텀 등 핵심 사업을 멈춤 없이 추진해 시민이 체감하는 월드클래스 부산을 완성하겠다"고 강조했다.
이날 개소식에는 정의화 전 국회의장을 비롯해 지역 국회의원, 구청장, 시·구의원 등 주요 인사들과 청년·노동·자영업계, 스타트업 관계자 등 각계 인사들이 참석했다.
박 시장은 "부산의 승리가 곧 대한민국을 바로 세우는 길"이라며 "이번 지방선거는 정부의 독주를 멈추고 지방자치를 지키는 중대한 분기점"이라고 말했다. 그는 "낙동강 방어선이 나라를 지켰듯, 이번 선거에서 부산을 사수하겠다"고 목소리를 높였다.
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