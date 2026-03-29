한국은행, 한은금융망 운영시간 연장 가동

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 한국은행이 거액결제시스템 운영시간을 오후 8시까지 연장한다.
한국은행은 오는 30일부터 한국은행금융결제망(한은금융망) 운영시간을 기존 오후 5시 30분에서 오후 8시까지로 확대한다고 29일 밝혔다.
한은은 지난해 8월부터 운영시간 연장을 추진했으며 참가기관들과 함께 관련 IT 시스템 개발과 테스트를 진행해왔다. 이번 조치로 주요국 거액결제시스템과의 중첩 운영시간이 늘어나면서 국가 간 지급 효율성이 개선될 것으로 기대된다.
특히 외국인 투자자의 국내 결제시스템 접근성이 높아져 외환시장과 채권시장의 글로벌화에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 외국인 투자자가 CLS(외환동시결제) 시스템을 통해 확보한 원화 자금으로 당일 채권 결제를 보다 원활하게 처리할 수 있게 된다.
이는 4월 1일 예정된 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입을 결제 인프라 측면에서 지원하는 조치로 풀이된다.
한국은행은 "앞으로도 한은금융망을 지속적으로 개선해 국내 금융시장 발전을 뒷받침할 계획"이라고 밝혔다.
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