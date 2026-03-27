바워스앤윌킨스, 무선이어폰Pi8·무선헤드폰Px7 S3 신규 컬러 추가 출시

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 영국 오디오 브랜드 바워스앤윌킨스(Bowers & Wilkins)가 플래그십 무선 이어폰 'Pi8'과 노이즈 캔슬링 무선 헤드폰 'Px7 S3'에 신규 컬러를 추가했다.

완전 무선 이어폰 Pi8에는 '페일 모브(Pale Mauve)' 컬러가 새롭게 적용됐다. 이에 따라 Pi8은 기존 앤트러사이트 블랙, 미드나잇 블루, 도브 화이트, 제이드 그린, 다크 버건디를 포함해 총 6종의 컬러 라인업을 갖추게 됐다.

노이즈 캔슬링 무선 헤드폰 Px7 S3에는 '빈티지 마룬(Vintage Maroon)' 컬러가 추가됐다. 기존 캔버스 화이트, 앤트러사이트 블랙, 인디고 블루, 프로스트 블루에 이어 다섯 번째 컬러다. 회사 측은 이번 컬러 확대가 제품 성능과 함께 외관 디자인 요소를 강조하는 브랜드 방향성과 연관된다고 설명했다.

바워스앤윌킨스 관계자는 "Pi8과 Px7 S3는 기존 오디오 성능을 유지하면서 디자인과 소재 완성도를 함께 고려한 제품"이라고 밝혔다.

신규 컬러가 적용된 제품은 바워스앤윌킨스 코리아 공식 홈페이지와 네이버 브랜드 스토어에서 구매할 수 있으며, 상세 정보는 공식 채널을 통해 확인 가능하다.

[이미지=바워스앤윌킨스]

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