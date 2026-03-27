폴스타, OTA 업데이트 실시…폴스타 2 상품성 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 스웨덴 전기차 브랜드 폴스타가 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 '폴스타 2'의 상품성을 대폭 개선한다.

폴스타 2 OTA가 업데이트 됐다. [사진=폴스타코리아]

폴스타코리아는 27일 폴스타 2 고객을 대상으로 안드로이드 OS 13 적용과 신규 서비스 추가를 포함한 OTA 업데이트 'P5.0.10'을 배포한다고 밝혔다. OTA는 서비스센터 방문 없이 무선 통신으로 차량 소프트웨어를 최신 상태로 유지할 수 있는 기능이다.

이번 업데이트는 운영체제를 안드로이드 13으로 업그레이드하고 인포테인먼트 시스템 전반의 성능과 안정성을 개선한 것이 핵심이다. 후방 카메라 오류 수정도 함께 이뤄졌다.

특히 차량 내 디지털 경험이 크게 확장됐다. 네이버 웨일이 새롭게 탑재되면서 웹 기반 다양한 콘텐츠 이용이 가능해졌다. 이를 통해 이용자는 웨이브, 쿠팡플레이 등 OTT 서비스와 유튜브 뮤직, 웹툰, e북 등 다양한 콘텐츠를 차량 내에서 즐길 수 있다.

내비게이션 기능도 개선됐다. 티맵의 UI·UX를 운전자 중심으로 개편해 시인성과 조작 편의성을 높였으며, 검색 기능과 설정 메뉴도 직관적으로 개선됐다. 해당 업데이트는 향후 폴스타 4에도 적용될 예정이다.

함종성 폴스타코리아 대표는 "이번 업데이트를 통해 차량 인포테인먼트 기능과 안정성을 강화했다"며 "앞으로도 지속적인 소프트웨어 개선을 통해 사용자 경험을 지속적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

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