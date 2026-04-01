(수요일·음력 2월14일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월1일(수요일·음력 2월14일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 하늘 높이 나르는 영광이 있겠다.
72년생 : 어렵고 힘들던 일이 해결되겠다.
84년생 : 믿고 함께 가는 것이 상책이다.
96년생 : 고생 끝에 낙이 찾아오겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 하는 일마다 성공의 역사를 쓰겠다.
73년생 : 예상하지 않은 결과가 있겠다.
85년생 : 좋은 징조가 보이기 시작하겠다.
97년생 : 매사 조심하고 신중해야 하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 모든 것을 얻을 수 있겠다.
74년생 : 저만치 희망이 서성이고 있겠다.
86년생 : 조급하면 낭패를 볼 수 있겠다.
98년생 : 작은 것에 매달리면 큰 손해를 볼 수 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 돈보다 명예를 생각해야 하겠다.
75년생 : 좋은 일이 연이어 생기겠다.
87년생 : 다시 도전한다는 생각이 무엇보다 중요하겠다.
99년생 : 매사 원만하게 이루어지겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 웃을 일이 많이 생기겠다.
76년생 : 성과가 생각보다 더 크겠다.
88년생 : 다시 만난다는 생각을 가져야 하겠다.
00년생 : 다시 또 이별하는 일이 생기겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 다시 그 사랑이 찾아오겠다.
77년생 : 생각한 것이 현실이 되겠다.
89년생 : 경사스러운 일이 연이어 생기겠다.
01년생 : 사랑하는 사람이 찾아오겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 예상한 대로 성공의 역사를 쓰겠다.
78년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
90년생 : 의견 대립이 있을 수 있겠다.
02년생 : 젊음만 믿어도 성공할 수 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 간절하게 원하면 행동하는 것이 좋겠다.
79년생 : 하는 일마다 원만하게 잘 풀리어나가겠다.
91년생 : 가까운 곳에서 정답을 찾아야 하겠다.
03년생 : 거부당하는 것을 두려워하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 무조건 뜻대로 되는 신비를 보겠다.
80년생 : 천하가 손에 잡히는 운세이겠다.
92년생 : 어렵던 문제가 해결되겠다.
04년생 : 다시 없는 좋은 기회가 될 수 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 믿었던 사람에게 배신당할 수 있겠다.
81년생 : 결심은 빠르면 빠를수록 좋겠다.
93년생 : 뜨거운 사랑이 시작되겠다.
05년생 : 대박을 터트릴 수 있는 절호의 기회이겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 생각한 대로 결과가 있겠다.
82년생 : 모두 사리에 맞게 처리해야 하겠다.
94년생 : 자신감을 가져야 일이 성공하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 새롭게 사업을 시작할 수 있겠다.
83년생 : 사업을 확장할 수 있겠다.
95년생 : 다시 사랑이 찾아오겠다.