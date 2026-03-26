정부, 초과세수로 5년 만에 국채 순상환…5조 조기매입

정부, 채권시장 안정화 방안 추진

WGBI 자금 유입 상시 점검반 가동



[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 올해 추가경정(추경) 예산안 편성을 계기로 초과 세수를 활용한 국채 순상환을 추진한다. 특히 국채시장 안정화를 위한 5조원 규모의 긴급 바이백(조기상환)을 추진한다.

재정경제부는 이 같은 내용을 골자로 한 '채권시장 안정화 방안'을 추진한다고 26일 밝혔다. 최근 높은 변동성을 보이고 있는 국채시장을 안정화시키기 위한 조치로 풀이된다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

추경을 통해 국채를 순상환하는 것은 2021년 이후 5년 만이다. 이번 긴급 바이백은 27일(2조5000억원)과 다음달 1일(2조5000억원)에 걸쳐 각각 실시한다. 구체적 매입 종목은 별도로 공고할 예정이다.

또 정부는 우리나라 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입에 맞춰 외국인 자금 유입을 상시 점검하는 전담 조직도 가동한다. 국고실장을 반장으로 한 점검반에는 금융위원회, 한국은행, 금융감독원, 예탁결제원 등이 참여한다.

WGBI 추종 자금 유입 기간인 오는 4월~11월까지 수시로 관계기관 회의를 개최해 자금 유입 상황을 점검하고, 유입 촉진 방안도 강구하는 등 즉각적인 대응체계도 마련할 방침이다.

재경부 관계자는 "정부는 중동 상황에 따른 금융시장의 높은 변동성, WGBI 지수 편입 등에 대응해 한은 등 관계기관과 긴밀하게 공조할 것"이라며 "채권시장을 안정적으로 관리할 계획"이라고 말했다.

한편 시장에서는 이번 조기매입 조치가 장단기 금리 수준을 조정하고, 최근 시장에서 나타나고 있는 변동성을 완화하는데 기여할 것이라는 관측이 나온다.

wideopen@newspim.com