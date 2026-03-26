정부, 초과세수로 5년 만에 국채 순상환…5조 조기매입

WGBI 자금 유입 상시 점검반 가동
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 올해 추가경정(추경) 예산안 편성을 계기로 초과 세수를 활용한 국채 순상환을 추진한다. 특히 국채시장 안정화를 위한 5조원 규모의 긴급 바이백(조기상환)을 추진한다.
재정경제부는 이 같은 내용을 골자로 한 '채권시장 안정화 방안'을 추진한다고 26일 밝혔다. 최근 높은 변동성을 보이고 있는 국채시장을 안정화시키기 위한 조치로 풀이된다.
추경을 통해 국채를 순상환하는 것은 2021년 이후 5년 만이다. 이번 긴급 바이백은 27일(2조5000억원)과 다음달 1일(2조5000억원)에 걸쳐 각각 실시한다. 구체적 매입 종목은 별도로 공고할 예정이다.
또 정부는 우리나라 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입에 맞춰 외국인 자금 유입을 상시 점검하는 전담 조직도 가동한다. 국고실장을 반장으로 한 점검반에는 금융위원회, 한국은행, 금융감독원, 예탁결제원 등이 참여한다.
WGBI 추종 자금 유입 기간인 오는 4월~11월까지 수시로 관계기관 회의를 개최해 자금 유입 상황을 점검하고, 유입 촉진 방안도 강구하는 등 즉각적인 대응체계도 마련할 방침이다.
재경부 관계자는 "정부는 중동 상황에 따른 금융시장의 높은 변동성, WGBI 지수 편입 등에 대응해 한은 등 관계기관과 긴밀하게 공조할 것"이라며 "채권시장을 안정적으로 관리할 계획"이라고 말했다.
한편 시장에서는 이번 조기매입 조치가 장단기 금리 수준을 조정하고, 최근 시장에서 나타나고 있는 변동성을 완화하는데 기여할 것이라는 관측이 나온다.
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