국내 친환경 수입 승용차 시장 10년 새 15.9배 확대

KAIDA, 최근 10년간 국내 승용차 시장 친환경 전환 추이 분석 발표

작년 친환경 승용차 판매 78만대 돌파, 전체 승용차시장 51.9% 점유

작년 판매된 수입 승용차 10대 중 8.6대가 '친환경', 다양성 확대 주도

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국수입자동차협회(KAIDA)는 국내 승용차 시장 분석 결과 지난 10년 사이 친환경 승용차 시장 규모가 11.4배 커졌다고 26일 밝혔다. 2016년 6만8774대였던 친환경 승용차 판매량은 지난해 78만5890대로 집계되어 큰 폭의 성장을 보였다. 친환경 자동차에는 전기, 하이브리드(풀·마일드·플러그인), 수소차가 포함된다.

수입 친환경 승용차 판매 규모는 지속적인 상승 곡선을 그리며 10년 만에 15.9배 증가했으며, 국산 친환경 승용차 역시 같은 기간 10.0배 늘었다. 특히 지난해 판매된 수입 승용차(30만7377대) 중 친환경차 비중은 86.4%(26만5471대)에 달해, 국산 승용차의 친환경차 비중(43.1%)을 크게 상회하는 것으로 나타났다.

국내 승용차시장의 친환경 전환 추이(2016-2025) [사진=한국수입자동차협회]

모델 수 증가와 함께 친환경차 라인업은 전 차종으로 확대됐다. 지난해 기준 친환경 승용차 판매 모델 365개 중 수입차 모델이 323개로 소비자 선택의 폭을 넓히며 친환경 승용차 시장의 확장을 주도하고 있다. 수입 승용차는 전체 판매 모델 중 62.1%, 국산 승용차는 36.8%가 친환경차다.

차종별 모델 수는 지난해 국내 판매된 친환경 승용차 전체를 기준으로 SUV가 200개로 가장 많았으며, 세단 141개, 컨버터블 15개, 밴 4개 순으로 나타났다. 이번 집계는 국내 판매 모델을 대상으로 했으며, 수출용 모델은 제외했다

친환경자동차를 플러그인하이브리드(PHEV), 전기차(EV), 수소연료전지차(FCEV)로 국한하면 지난해 국내에서 판매된 전체 승용차 중 21만9228대가 이에 해당된다. 이 중 수입 승용차가 10만4896대, 국산 승용차 11만4332대다.

전기차(EV) 연간 판매량은 2016년 5753대에서 지난해 19만9907대로 증가했다. 지난해 판매된 수입 승용차 중 전기차는 9만1253대, 국산 승용차 중 전기차는 10만8654대로 집계됐다. 국토교통부 통계에 따르면 지난해 12월 말 기준 전기차 총 등록 대수는 75만5581대로 전체 승용차(2203만8603대)의 3.4%를 점유하고 있다.

정윤영 부회장은 "지난 10년간 수입차는 국내 친환경차 시장에서 소비자 선택의 폭을 확대하고 만족도를 높이며 다양성 확장을 주도해왔다"며 "지속 가능성이라는 시대적 책임을 다하기 위해 혁신과 변화에 기여할 수 있도록 보다 노력하겠다"고 말했다.





y2kid@newspim.com