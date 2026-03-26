[AI MY 증시전망] 코스피 5700선 도전…휴전 기대·유가 하락 호재

전일 코스피 5642 마감…기관 2조3000억 순매수 '버팀목'

방산·증권·반도체 테마 중심 업종 차별화 장세 지속 전망





* 이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.



질문 : 어제 마감시황을 고려한 오늘 국내 증시 전망은?



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 26일 국내 증시는 미·이란 휴전 기대와 유가 하락을 바탕으로 상승 출발이 예상된다. 다만 외국인 매도세 지속과 중동 불확실성 재확대 가능성이 변수로, 업종별 차별화 대응이 핵심이다.

뉴스핌 인공지능(AI) 도구 분석에 따르면 전일 코스피는 기관(2조3212억원)의 대규모 순매수에 힘입어 전 거래일 대비 88.29포인트(1.59%) 오른 5642.21에 마감했다. 코스닥도 38.11포인트(3.40%) 급등한 1159.55로 장을 마쳤다. 거래대금은 코스피 24조3655억원, 코스닥 13조8472억원으로 활발했다.

전일 반등의 핵심 동인은 트럼프 행정부의 이란 1개월 휴전안 전달 보도였다. 미국 증시 하락에도 장 종료 후 완화적 소식이 전해지며 투자심리를 끌어올렸다. 코스피에서는 외국인(1조2930억원)과 개인(1조3349억원)이 동반 순매도했으나 기관(2조3212억원)이 버팀목 역할을 했다. 코스닥에서는 외국인(3735억원)과 기관(124억원)이 동반 순매수하며 3%대 급등을 뒷받침했다.

[게티이미지뱅크]

종목별로는 한화에어로스페이스(+4.87%), 두산에너빌리티(+2.50%), 삼성바이오로직스(+2.46%) 등이 강세를 주도했다. 삼성전자(-0.37%)는 약세를 보였다. 업종별로는 우주항공·국방(+6.36%), 증권(+6.25%), 제약(+4.49%)이 두드러졌다. 방산주는 LIG넥스원의 팔란티어 업무협약, 증권주는 스페이스X 기업공개(IPO) 기대가 각각 호재로 작용했다. 원전 관련주인 DL이앤씨는 미국 엑스에너지 소형모듈원자로(SMR) 계약으로 급등했다. 상승 종목은 코스피 719개, 코스닥 1312개로 시장 전반의 투자심리가 개선됐다.

◆ 휴전 협상 진전 여부가 방향성 결정

키움증권은 미·이란 전쟁 불확실성 재확대로 변동성이 지속되겠으나 휴전 협상안 제시가 출구전략 윤곽을 보여줘 장기 조정 가능성은 낮다고 분석했다. AI 분석도 코스피200 야간선물 상승과 환율 안정을 수급 호재로 꼽으며 상승세 연장 가능성을 제시했다. 지엘리서치는 유가·금리 상승 압력에 따른 변동성 확대 속에서도 반도체·소재·방산·증권 등 테마 장세가 이어질 것으로 봤다.

◆ 단기 전략, 테마 중심 차별화 대응

AI 분석은 단기 전략으로 테마 40%, 반도체 30%, 현금 30%의 포트폴리오 배분을 제시했다. 휴전 협상 긍정 소식 확인 시 방산(한화에어로스페이스·LIG넥스원)과 증권(미래에셋증권·키움증권) 테마 비중 확대가 유효하다고 분석됐다. 기관 순매수 패턴이 반복될 경우 반도체(SK하이닉스)·원전(DL이앤씨) 저가 매수, 외국인 매도 상위인 삼성전자·현대차는 회피가 적절하다는 판단이다.

수급 모니터링 측면에서는 코스피 5700 돌파 시 추세 추종 매수, 5600 하회 시 인버스 상장지수펀드(ETF) 활용을 제안했다. 거래대금 20조원 이상 유지 여부를 매수 신호 기준으로 삼을 것도 권고됐다. 중기적으로는 휴전 출구전략 가시화와 반도체 투자 확대를 근거로 코스피 5800 목표를 유지했다.

dconnect@newspim.com