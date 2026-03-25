전남도, '행정통합 비용 500억원' 정부 추경 반영 건의

함평 빛그린산단 등 전남·광주 방문 윤호중 장관에게 요청

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 전남·광주 행정통합특별시 출범을 앞두고 통합 추진비 500억 원을 정부 추경에 반영해달라고 행정안전부에 건의했다.

25일 전남도에 따르면 황기연 도지사 권한대행은 이날 광주일가정양립지원본부에서 열린 '전남·광주통합특별시 출범 준비 합동 워크숍'에서 윤호중 행정안전부 장관에게 서면 건의문을 전달했다.

황 권한대행은 "지방 주도 성장의 출발점인 행정통합에는 상당한 비용이 수반되며, 지방재정만으로는 감당이 어렵다"며 "국가균형발전 정책의 일환으로 정부 차원의 재정 지원이 필요하다"고 밝혔다.

행안부장관 함평 빛그린 국가산업단지 방문. [사진=전남도] 2026.03.25 ej7648@newspim.com

그는 이어 "국비 지원이 없을 경우 행정 공백과 민원 서비스 혼란 등으로 통합 동력이 약화될 우려가 있다"며 "정부 추경안 국회 심의 과정에서 500억 원이 반영될 수 있도록 적극 지원해달라"고 요청했다.

윤 장관은 이날 광주 북구 장성로컬푸드 첨단직매장, 함평 빛그린국가산단, 영광 통합돌봄 간담회 등을 잇따라 방문하며 지역 상생 현장을 둘러봤다.

윤 장관은 "빛그린산단은 행정경계를 넘어 산업이 하나의 생태계로 작동하는 모범사례"라며 "행정통합을 계기로 전남·광주가 미래산업의 핵심 허브로 도약하길 기대한다"고 말했다.

또 영광군청에서 열린 통합돌봄 간담회에서는 제도 시행 준비 상황을 점검하고 현장 애로사항을 청취했다.

황기연 권한대행은 "통합돌봄 전담인력 464명 지원으로 현장 돌봄체계 구축에 큰 도움이 됐다"며 "도민 체감형 서비스를 차질없이 시행하겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com