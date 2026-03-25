[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 25일 "정부는 한국형 전투기 KF-21 보라매의 성공을 방위산업 4대 강국 도약을 향한 든든한 발판으로 삼겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오후 경상남도 사천시 한국항공우주산업(KAI)에 열린 KF-21 양산 1호기 출고식 축사를 통해 이같이 강조했다.
이 대통령은 "KF-21은 뛰어난 성능과 낮은 유지비용, 기체 플랫폼의 높은 확장성 등으로 이미 1호기 출고 전부터 세계 각국으로부터 뜨거운 관심을 받아 왔다"고 말했다.
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[속보] 李대통령 "한국형 전투기 KF-21 성공, 방산 4대 강국 도약 발판"
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 25일 "정부는 한국형 전투기 KF-21 보라매의 성공을 방위산업 4대 강국 도약을 향한 든든한 발판으로 삼겠다"고 밝혔다.