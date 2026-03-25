이재용 회장, 중동 임직원에 500만원 상당 선물…"노고에 감사"

갤럭시 북6 프로·S26 울트라 등 최신 기기 지원

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 최근 정세 불안이 심화된 중동 지역에서 헌신하고 있는 임직원과 그 가족들을 격려하기 위해 특별 선물을 전달했다. 이번 조치는 글로벌 공급망의 요충지이자 미래 인프라 투자 지역인 중동 현장에서 사업의 영속성을 지키고 있는 파견 인력의 노고를 기리기 위한 이 회장의 직접적인 제안으로 이뤄졌다.

25일 삼성에 따르면 이재용 회장은 전날 아랍에미리트(UAE)와 카타르, 사우디아라비아 등 중동 3개국에서 근무 중인 임직원 500여 명 및 가족들에게 격려 선물을 전달했다. 현지 임직원들은 최신형 노트북인 16인치 갤럭시 북6 프로 1대 또는 갤럭시S26 울트라 스마트폰(512GB)과 갤럭시탭 S11(256GB)로 구성된 모바일 기기 세트 중 하나를 선택할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 유럽 출장을 마친 이재용 삼성전자 회장이 지난 13일 오후 서울 강서구 김포비즈니스항공센터를 통해 귀국하고 있다. 2026.03.13 mironj19@newspim.com

가족들에게는 지역 상생의 의미를 담아 전통시장과 소상공인 매장에서 사용 가능한 온누리상품권을 지급했다. 임직원 1인 및 가족당 지급된 선물을 금액으로 환산하면 약 500만 원 상당이다.

현재 삼성은 중동 전쟁 사태 발발 직후 필수 인력을 제외한 인원을 귀국시키거나 제3국으로 대피시키는 등 안전 확보에 주력하고 있다. 전쟁 당사국인 이란과 이라크, 이스라엘에서는 전원 철수를 완료했으며 나머지 국가에서도 발주처 계약 유지를 위한 필수 인력만 잔류한 상태다. 이들은 피격 우려가 희박하고 안전이 확보된 지역에서만 근무하고 있다.

중동 지역은 인공지능(AI) 데이터센터를 비롯해 원자력발전소 등 에너지 플랜트, IT 기기 등 삼성의 미래 먹거리 사업이 집중된 핵심 인프라 투자처다. 현지 임직원들은 어려운 여건 속에서도 인프라 구축과 사업 육성을 위해 현장을 지키고 있다.

이재용 회장은 선물을 전달하며 임직원과 가족들에게 깊은 위로와 감사의 메시지도 함께 전했다. 이 회장은 "중동 지역의 예기치 못한 상황으로 큰 어려움을 겪고 계신 임직원과 가족 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다"며 "어려운 여건 속에서도 헌신해 주신 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.

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