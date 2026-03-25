전북, 군산조선소 중심 '스마트조선 거점' 도약 시동

AI·친환경·MRO 융합 산업 생태계 구축 추진

디지털 전환과 인재 양성 기반 경쟁력 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북이 군산조선소 재가동을 계기로 미래형 조선산업 전환에 속도를 내고 있다.

김관영 전북도지사는 25일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 'K-스마트조선 핵심기지' 구축을 목표로 한 스마트 조선산업 육성 계획을 발표했다.

이번 계획은 4대 전략과 13개 핵심 과제를 중심으로 군산조선소를 기존 건조 중심에서 벗어나 인공지능(AI), 친환경, 유지보수(MRO)가 결합된 복합 산업 거점으로 육성하는 데 초점을 맞췄다.

김관영 전북도지사가 25일 조선산업 관련 기자회견을 갖고 있다.[사진=전북자치도]2026.03.25 lbs0964@newspim.com

핵심 전략인 디지털 전환은 전통적 수작업 공정을 데이터 기반으로 전환하고 AI 기반 생산 시스템을 구축하는 것이 골자다. '해양 모빌리티 AI 혁신허브' 사업을 통해 제조 AI 오픈랩과 가상공장 플랫폼 구축이 추진되며 2028년 완료를 목표로 한다.

친환경·스마트선박 분야에서는 대체연료 추진시스템 실증 플랫폼을 통해 수소·암모니아 기반 기술 검증을 지원하고 군산조선소와 완주 수소클러스터, 새만금 생산기지를 연계한 산업 생태계 구축도 추진된다.

특수목적선 MRO 산업도 새로운 성장축으로 설정됐다. 함정과 관공선 정비 중심 특화단지를 조성하고 관련 전문 인력을 집중 양성할 계획이다. HJ중공업의 미 해군 함정정비협약 체결을 기반으로 글로벌 MRO 거점화 가능성도 제시됐다.

인재 양성도 병행된다. 현장 기능 인력은 수요 맞춤형으로 육성하고 연구 인력은 지역 대학과 연계해 공정 자동화와 데이터 관리 분야 중심으로 확대할 방침이다.

이번 전략은 군산조선소 운영 정상화와도 맞물린다. 신규 운영 주체 참여를 계기로 단계적 공정 전환을 추진해 2028년 완성선 출항을 목표로 하고 있다.

전북도는 조선소 재가동을 산업 전환의 기폭제로 삼고 투자 이행과 일자리 창출, 생산 체계 전환 과정을 지속 점검할 계획이다.

김관영 지사는 "군산조선소와 새만금, AI·친환경 인프라를 연계해 조선산업 경쟁력을 높이겠다"며 "스마트 조선산업 생태계 구축을 통해 미래 산업을 선도하겠다"고 말했다.

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