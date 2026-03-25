롯데시네마, JYP와 손잡았다…첫 주자는 신인 그룹 '킥플립'

전용 브랜드관 오픈부터 단독 굿즈 콤보 출시까지

입체적 팬 경험 제공

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 복합문화공간 컬처스퀘어(Culture Square)를 지향하는 롯데시네마가 JYP엔터테인먼트와 손잡고 극장을 활용한 컬래버레이션을 진행한다고 25일 밝혔다.

롯데시네마는 극장의 인프라와 JYP엔터테인먼트 소속 아티스트의 IP를 접목한 콘텐츠를 선보일 예정이며 그 첫 주자인 신인 보이그룹 '킥플립(KickFlip)'과 함께 대대적인 컴백 프로모션을 전개한다. 이번 협업은 단순한 홍보에 그치지 않고 극장 전체를 아티스트의 콘텐츠로 채워 관객들에게 입체적인 경험을 제공하기 위해 기획됐다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마 X JYP, 킥플립 컬래버 [사진=롯데시네마] 2026.03.25 taeyi427@newspim.com

오는 25일부터 4월 27일까지 롯데시네마 월드타워 10관이 '킥플립 브랜드관'으로 탈바꿈해 팬들을 맞이한다. '킥플립 브랜드관'은 상영관 입구부터 킥플립의 아이덴티티를 녹여내 팬들에게 단순한 관람을 넘어선 소속감과 몰입감을 선사한다.

또한 4월 21일까지 극장 곳곳에서 킥플립을 만날 수 있다. 전국 롯데시네마에서는 영화 상영 전 킥플립이 직접 출연해 관람 수칙을 안내하는 '극장 에티켓 영상'이 송출된다. 이를 통해 팬들에게는 색다른 즐거움을 선사하고 일반 관객에게는 극장 에티켓을 보다 알기 쉽게 전달해 쾌적한 관람 문화를 조성하는 데 기여할 전망이다.

특히 롯데시네마 월드타워 로비 LED 전광판에는 킥플립의 신곡 뮤직비디오를 띄워 컴백 열기를 한층 끌어올린다.

아울러 팬들의 소장 욕구를 자극하는 F&B 콤보 출시도 이어진다. 전국 롯데시네마 30곳 스위트샵(매점)에서는 킥플립으로 디자인된 전용 팝콘 봉투와 영화관 콘셉트의 단독 미공개 포토카드(3종 중 랜덤 1종)가 포함된 '킥플립 콤보'를 선보인다.

오직 롯데시네마에서만 만날 수 있는 희소성 높은 굿즈로 팬들의 발길을 극장으로 이끌 것으로 기대된다.

롯데시네마는 킥플립을 시작으로 향후 JYP엔터테인먼트 소속 아티스트들과 다양한 형태의 컬래버레이션을 이어갈 계획이다. 이를 통해 팬들에게는 오프라인에서 아티스트를 만나는 새로운 경험을 제공하고 극장으로서는 강력한 팬덤 기반 IP를 결합해 차별화된 콘텐츠 경쟁력을 확보한다는 구상이다.

롯데시네마 관계자는 "킥플립과의 첫 협업은 극장 공간의 확장성을 보여주는 좋은 사례가 될 것"이라며 "롯데시네마에 머무는 시간이 팬들에게 선물 같은 순간이 되길 바란다"고 전했다.

taeyi427@newspim.com